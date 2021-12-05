碰跌路邊電單車　中學生超負責任字條逗笑網民　車主讚典範：免賠

有責任感的學生最抵讚！台灣網民在社交平台分享幾張閉路電視鏡頭拍下的畫面，顯示有名中學生踏單車上學途中，不慎撞上停泊在路邊的電單車車尾，令到泥板破裂，但學生不但沒有拂袖而去，反而留下1張超負責任的道歉字條，寫上自己的學校名、班級、姓名、父母電話等，其父母事後還親身前來賠償，令車主大讚「真的是典範」。



有名中學生踏單車上學途中，不慎撞裂別人家門前的電單車車尾，但他不但沒有拂袖而去，反而留下1張超負責任的道歉字條，獲車主激讚！（FB「爆料公社」圖片）

該電單車車主在facebook群組「爆料公社」發帖，稱昨日（3日）早上，1名男學生撞到其家門前的電單車，他很負責任地留下字條，講述意外如何發生，「因為早上的車有點多，所以我騎車時騎的比較內（靠左），所以不小心碰到你的車」，又詳細指出電單車爆裂的部分，還解釋自己因趕着回校，不能等，但願意賠償。字條還有他就讀的學校名、班級、姓名及父母的電話。

男生留下1張超負責任的道歉字條，寫上學校名、班級、姓名、父母電話等。（FB「爆料公社」圖片）

快中午時，男學生父母特意前來說要賠償，但車主則表示不需要賠，連其他家人亦說「雖然機車擋泥板被撞裂了，但是我還是很開心」。

帖文還指必須好好表揚這孩子，「真是典範呀」，又指這種道德和態度值得學習，「我小時候犯錯都未必有勇氣面對，所以必須分享給大家！台灣的學生真的很棒！」。

車主的家人說「雖然機車擋泥板被撞裂了，但是我還是很開心」。（FB「爆料公社」圖片）

男生的舉動狂吸近8萬人讚好，大讚是超棒的孩子，「有禮貌又負責任」，又指非常認真的紙條令人覺得好笑又感動，亦表示這孩子的「家庭教育真的很棒」、「父母教得好，車主也很大度」。