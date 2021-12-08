女友體質易暈車浪　坐MegaBox穿梭巴落車即嘔　港男一句話惹狠批

暈車浪是身體反應之一，但並非所有人都可以理解。有港男於討論區發文表示，女友稱乘巴士會暈車浪，因此出入都只乘港鐵，日前兩人去九龍灣MegaBox商場，女友「死都唔肯坐」穿梭巴士，堅持乘的士，他哄了一輪，女友「先死死氣同我一齊坐shuttle」，怎料下車後女友立即嘔吐，他批評女友暈車浪「港女到爆炸」，引來一眾網民留言批評他不懂體諒別人，「樓主欠同理心」、「咁就叫港女？暈車呢樣嘢冇人可以控制㗎！」。



有港男於討論區發文表示，日前與女友去九龍灣MegaBox商場，女友暈車浪，下車後立即嘔吐，他批評暈車浪「港女到爆炸」，引來一眾網民反批評他「欠同理心」。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名港男於香港討論區以「我終於明女朋友點解死都不肯坐巴士」為題發文表示，與女友在一起後沒見過她乘巴士，女友稱會暈車浪，所以出入都只乘港鐵。日前他與女友去九龍灣MegaBox商場，打算乘免費穿梭巴士，但女友「死都唔肯坐」，堅持乘的士。

他哄了一輪，稱只是數分鐘車程，不會這麼快就暈車浪，而且短途乘的士不划算，「佢先死死氣同我一齊坐shuttle，點知佢一上去就唔出聲，落咗車之後佢即嘔，嘔到七彩！」樓主說，他的衣服也沾到嘔吐物，他不滿地說「未見過人坐幾分鐘shuttle都可以暈車浪，真係港女到爆炸」。

帖文引起網民熱議，不少人批評樓主「一個完全唔識體諒別人嘅男人，係唔應該有另一半的」、「我唔覺得佢港女喎，有啲人嘅體質係唔受得就唔受得㗎」、「暈浪係會遺傳㗎，你接受唔到，咁就分手要快！」、「識一個朋友又係好容易暈車浪，坐長途更加要長戴住個嘔吐袋喺條頸度」、「你見識少，我試過搭地鐵都照暈，耳水唔平衡外加感冒更慘，搭一個站要落車抖一陣」。