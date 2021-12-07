Motel客房驚見「打坐室」　大如雙人床絕非梳化　網友揭真正用途

許多人都有出外在民宿、酒店、商務酒店等住宿的經驗，而大多旅宿房間的配置都大同小異。不過，近日有網友就指出，自己入住某旅宿時，發現房間角落有張「紅色小床」，且上頭空無一物，既不像置物處、也不像睡覺用，讓他好奇問道：「用途到底是什麼？」貼文引發討論。



原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，自己第一次住到多一張小床的房間，他指出，這張紅色小床並沒有擺放被子、枕頭，看起來不像讓房客入睡休息，但面積卻異常地寬闊，幾乎快比一張雙人床還大。

讓他忍不住發問：「很好奇這用途到底是什麼？」

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隨後他也貼出照片，可以看見畫面中，主床一側特別設計了一個空間放置這張小床，小床由三個長方形的紅色墊子排列而成，四周和上方還用類似絨毛梳化的材質鋪設，雖然沒有放上寢具，但外型乍看之下，確實像一張舒適的床舖。貼文曝光後，許多同樣第一次看見的網友紛紛回應「好適合讓小孩睡那裡哦」、「給你打坐靜心用」、「演皇上駕崩用的」、「吵架時讓對方睡的床」、「可以演古裝劇」、「打開有一條秘密通道」、「可能就只是有個空間放張像床的，就不用想要怎麼裝潢了而已」、「小心有機關」。

其中，有位內行網友就指出真正用途，表示多了小床的設計，就能當成四人房、家庭房來賣，或是如果有房客想加人頭，也只要直接補一份枕頭和棉被就好。他也補充，會這樣設計的原因，是因為有些想加人頭的客人，不喜歡直接擺兩張床；而若客人只有兩位，將四人房空著不賣又浪費，才會採取這種能當雙人房、又能彈性讓三或四人入住的方式。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】