麥當勞薯條很快變得濕軟難吃？　前員工教「永保酥脆」秘技

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-01 11:18

不少人購買麥當勞時，第一件事就是趁薯條還酥脆時將它吃個精光，以免薯條變軟、變難吃，如何才能讓薯條維持如同現炸般的美味呢？一位前麥當勞打工仔熱心分享「保鮮」秘訣。

麥當勞座位有限，多數民眾會選擇外帶回家享用，但美味的薯條卻可能在回家路途中徹底軟化、濕潤，網路更有「薯條剛炸好的7分鐘內最好吃」的說法。不過，高中時曾在麥當勞打工3年的悉尼廣播製作人布歇（Bruno Bouchet）分享了一個小秘訣，讓你的薯條即使冷掉，都還能保持剛炸好般的酥脆口感。

據《每日郵報》報道，布歇指出讓薯條變濕軟的第一錯誤，就是「封袋」。很多人認為，拿到薯條後把紙袋袋口摺好密封，能維持薯條的熱度，然而這是錯誤動作，因為當你把袋口封好時，反而是在「蒸」薯條。所以正確的作法是：將紙袋「打開散熱」，讓水氣逸出，避免薯條軟化。

第二，就是不要將薯條「垂直」放置，這會讓薯條冷得更快。布歇表示，將薯條平放，熱度會從一側散出，而不是從頂端跑掉，這種做法能減緩薯條降溫的速度。至於要如何維持薯條的熱度？他說，將薯條平放在紙袋底部，然後將漢堡壓在上方保溫即可。

他強調，把薯條水平置於紙袋底部，漢堡疊在上方，讓紙袋透氣，「我保證你從此不會再吃到濕軟的薯條」。

【同場加映】麥當勞員工拍片爆洋蔥「暗黑製作方法」嚇壞網民：以後絕對不吃（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

【同場加映】港女叫外賣麥當勞想預埋外傭份 孤寒老公1句拒絕原因惹網民熱議（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

哪種笨蛋叫椒鹽雞後抱怨加鹽的？英老闆嗆奧客差評爆紅

還能相信誰？日本色氣YouTuber自曝「驚人身分」 網友大崩潰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】