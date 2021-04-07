資深空姐爆疫情下22個搭飛機禁忌：頭不要倚靠窗邊　別喝咖啡或茶

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-07 14:30

國外一名空服員芙葛森（Linda Ferguson）24年職涯中目睹不少乘客的怪癖。但她透露有些事千萬不能做，尤其疫情期間的旅程更要留意，好比將頭靠在飛機窗邊睡覺就是禁忌。

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芙葛森表示飛機窗邊非常髒，沾滿人們的噴嚏或咳嗽飛沫，建議入座後可用抗菌濕紙巾擦拭座位周圍的區域，且最好維持健康狀態登機，不要把手放在臉上。

芙葛森還提到地毯上沾滿嘔吐物、血液、溢出的食物等，警告人們千萬不要打赤腳在機上趴趴走：「人們常赤腳從座位走進廁所，這讓我們很害怕，因為地板充滿細菌。」

而機上提供的咖啡、茶跟冰塊，也是芙葛森列入黑名單的品項：「冰塊、咖啡跟茶的來源都是機上水箱，這些水箱很舊且有細菌。所以我在機上只喝罐裝礦泉水。」

芙葛森指出機上發的枕頭跟毛毯也是要避開的物品：「這些都會循環使用，通常會等一天結束後才會拿去洗。我看過有人把腳裹進毛毯裏，還有人在毛毯上打噴嚏。」

至於椅背上的「餐桌」更是惡名昭彰，芙葛森說人們常在餐桌做各種事，但餐桌可能一天只會清一次：「我看過父母在桌上幫嬰兒換尿布。還見過人們赤腳放在桌上。所以使用前請用消毒濕紙巾擦拭，食物掉到桌上也千萬不要撿起來吃。」

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