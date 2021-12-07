入職半年被男乘客「求婚」　九巴有禮車長現身　網民讚：敬業樂業

1名駕駛59M巴士的有禮車長，其暖舉日前被男乘客分享至網上，乘客在帖文直接向車長「表白」引來熱議。九巴facebook專頁近日就找到該名車長，終揭露其「蘆山真面目」，笑言九巴仔已經代替網民向他「求婚」。



九巴1名車長日前因其善舉被分享至網上而引起熱議，他最近在九巴facebook帖文現身。（fb「KMB 九巴專頁」圖片）

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有港男數天前在網上發文，指他坐59M巴士回屯門時，發現司機非常暖心地向每個人打招呼，而且為了方便坐輪椅的乘客下車，他停車時又特意再駛前至適當位置，其後更向其他乘客道歉說「唔好意思吖，搞到你哋」，讓港男非常感動，笑指「聽到當場想嫁畀佢」。相關帖文在facebook已獲超過1.2萬個讚好，不少網民都留言「示愛」，欣賞車長真心對待乘客的態度。

九巴facebook專頁昨（6日）在facebook發文，終披露該名車長的真身，九巴仔更率先「自肥」到總站一睹該名李車長。帖文指李車長雖只入職九巴5個多月，便已多次獲乘客表揚，「就連佢嘅伙伴車長都大讚李車長有禮貌」。對於今次愛心行為被分享至網上，李車長則坦言「好驚喜同埋冇估到咁大迴響」。

有港男早前發文大讚李車長，稱對方向每位上車乘客打招呼之餘，又暖心幫助輪椅乘客。（資料圖片）

帖文再次引發網民討論，亦有許多遇過李車長的乘客現身，留言分享自身經歷，「拍卡聽到車長打招呼，我再望一望名牌，我成為被選中嘅細路，坐緊李車長嘅59M」、「佢有揸過60X，幸運地我都有坐過佢嘅巴士，佢真係窩心到我都忍唔住讚爆佢」、「佢日日同人講早晨㗎」，也有網民羨慕得表示要特意乘搭相關巴士路線，「為咗佢，我要入屯碼搭59M」、「希望有實質獎勵畀車長，社會需要呢啲正能量」。