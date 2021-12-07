NFT｜男友花10萬台幣買張馬騮圖　台女唔理解：按右鍵save不行嗎?

近年來隨著Bitcoin比特幣ETF的問世，近期NFT（非同質化代幣）的爆紅，到現在各大企業都跟上的元宇宙議題，可以看到加密貨幣、虛擬資產逐漸走向主流。



然而，日前卻有位女網友分享，自己的男友最近也迷上玩虛擬貨幣，且花了快十萬買了一張彩色猴子的塗鴉照片，讓她不禁直言：「那個猴子到底可以幹嘛？」

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原PO在Dcard上以「男友花快十萬買一隻猴子頭貼」為題發文分享，自己的男友最近迷上NFT無聊猿遊艇俱樂部（Bored Ape Yacht Club，BAYC），可以拿來賣人或是像是象徵地位，並花了近10萬元在上面。她補充道，雙方原本在明年有結婚的打算，以至於自己都會省吃儉用，存未來生活的錢，但對方卻花了大筆金額買了「猴子圖像」，讓她不禁無奈直言：「然後你在買猴子，我覺得很不理解，也有點傷心，也希望懂的人告訴我那個猴子到底可以幹嘛，10萬10萬的噴，我不知道這個人可不可以走下去。」

實際上，無聊猿遊艇俱樂部是目前NFT上十分紅的商品，圖像會以猿猴為主題，出有1萬個猿猴作品，每張卡上猿猴的服飾、頭飾、臉部表情都不一樣。最知名買家之一便是NBA球星Stephen Curry，也在自己的推特上換上猴子的頭像，而那張猴子的照片則要價18萬美金。

此文一出，便有許多網友紛紛解釋「簡單說在虛擬世界它就是錢，就像鑽石黃金之於現實世界一樣，想像一下用低價買鑽石黃金你就覺得賺到了，只是現在還沒到虛擬世界無法理解而已」、「資產，那是資產啊，就跟愛馬仕包包一樣」、「這就是一種賭注囉，未來有炒起來就賺，沒有就投資失敗，一個噱頭」。也因此，有許多網友十分看好，「猴子蠻紅的，蠻有機會賺的」、「有機會過幾年翻倍啦」、「虛擬藝術品阿，不知道能不能炒起來，概念股倒是有稍微被炒到」、「這是現在剛興起的投資，搞不好之後會翻倍」；但也有留言提醒，「把他看成虛擬藝術品就好，但這現在風險與投資報酬率都是未知」、「這個猴子很紅，但要看他是認真研究，還是亂買，如果有存錢目標要一同努力，還花超出能力範圍的錢去買，我覺得你們可以再討論」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】