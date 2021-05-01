災難女孩「本尊」已變美少女　以NFTs賣出經典迷因圖賺390萬　

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-01 12:46

知名迷因圖「災難女孩」（Disaster Girl）的本尊柔伊（Zoë Roth）17日透過線上拍賣，以非同質代幣（NFTs）形式售出原版迷因圖，買家出價180枚乙太幣，至29日的價值近50萬美元（折合約390萬港幣）。柔伊跟當時掌鏡的父親戴維（Dave Roth）保留著作權，往後轉手可獲利一成。

今年21歲的柔伊現在是北卡羅來納大學教堂山分校學生，從沒被公開認出是「災難女孩」，但多數親朋好友都知道此事。

憑火災現場「惡魔微笑」爆紅 點圖看看有關照片及她長大後的模樣👇👇👇

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她接受《紐約時報》專訪時回憶，當時是2005年一個周六早上，一家人跑去觀看同社區的一棟房子着火。由於房屋起火是北卡州梅賓市（Mebane, N.C.）消防隊實施「控管燒除」，因此現場氣氛相當輕鬆，許多鄰居都在場圍觀，小朋友還獲准幫忙拿水龍。

柔伊記得，當她看著房屋陷入火海時，身為業餘攝影師的戴維要她露出微笑。當時她頭髮歪歪，眼睛有着一抹會意的眼色，閃出惡魔似的假笑，配合着身後熊熊燃燒的大火，讓戴維拍下這張名為「災難女孩」的照片。

戴維於2007年把照片送去參賽獲獎，「災難女孩」也在接下來十幾年間到處傳播，被世界各國的網友反覆修圖重製，成為其中一一個迷因圖「正典」（Canon），並擠身迷因圖名人堂。從恐龍毀滅到鐵達尼號沉沒，都能見到「微笑的」柔伊現身於各式各樣歷史災難。

柔伊告訴記者，她曾諮詢「超衰布萊恩」（Bad Luck Brian）迷因圖本尊克雷文（Kyle Craven）與「握拳寶寶」（Success Kid）迷因圖本尊的母親格林納（Laney Griner），決定賣掉迷因圖是她能掌控「災難少女」的方式，「一旦流出去了，那就是流出去了，你對此無計可施。它總能找到一種方式，跟任何正在發生的新型可怕糟糕壞事保持關聯，許多（改過的迷因圖）讓我笑很大」。她還說，打算將180枚乙太幣用在支付學貸與捐款給慈善機構。

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