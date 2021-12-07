立法會選舉｜盤點過百位候選人Facebook表現　邊個網絡人氣最高？

距離12月19日立法會選舉尚餘10多天，大部分參選人透過網絡宣傳政綱。究竟哪位的社交媒體熱度最高？有多少參選人未有透過社交平台宣傳自己？首次參選的「新人」中，哪位最受關注？



立法會選舉各選區界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。

是次統計153位參選人由10月30日至11月30日的社交媒體專頁表現，現任立法會議員的Facebook專頁追蹤人數明顯較高，首三位是參選選委會界別的何君堯和葛珮帆，以及港島西的葉劉淑儀。港島西參選人尚有陳學鋒和方龍飛。

追蹤人數高不等於觀眾互動多，互動率方面，包括追蹤者讚好、留言、分享等，則是體育、演藝、文化及出版界參選人霍啟剛排首位，霍啟剛是其中一位積極以網上平台宣傳的參選人，同時經營Facebook、Instagram和YouTube。另外參選同一界別的有蘇惠良，他亦在10月底開設個人專頁。

截至12月1日，共有129位參選人擁有至少1個公開社交平台，有24位未能搜尋到任何社交平台。

今屆選舉較以往多首次參選的人士，過百個個人專頁中，25個是今年10月起新建立的，其中，參選新界北的張欣宇的追蹤人數上升最多，首月有近1,500個追蹤。新界北參選人另有劉國勳、沈豪傑和曾麗文。

其次是教育界參選人林詠施，參選同一界別的文詩詠、林日豐和朱國強亦在首十位之內。同界別的另一名參選人是丁健華，他的專頁在2017年開設，追蹤人數有約800個。

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