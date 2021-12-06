立法會選舉｜YouTuber冒起參選　最多訂閱候選人頻道擁32萬粉絲

立法會選舉將於12月19日舉行，各候選人陸續展開宣傳工作。除了街站宣傳外，社交媒體亦成另一平台，近年不少政界人士加入YouTuber行列，在網上發揮影響力。究竟今次選舉中哪位候選人在網絡影片YouTube表現最好？影響力如何？



立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。

在153位候選人中，有52位曾開設個人YouTube頻道，大部分近期有繼續經營。首10位最多訂閱者的頻道中，一半人來自民建聯。至於政黨頻道方面，民建聯的YouTube頻道亦是擁最多訂閱者，有2.68萬，累積觀看次數有612萬，其次是有28萬觀看次數的工聯會和10萬次的新民黨。

統計52位候選人的頻道，累計共有100萬人次訂閱，要留意的是，數字包括同一帳戶訂閱多個頻道、同一人士持有多個帳戶等不同情況，訂閱人次不等於實際人數。

新民黨李梓敬在2019年聯同工聯會陳穎欣等建制派青年積極經營網上平台，在今屆選舉中，參選新界東北的李梓敬和新界西南陳穎欣的頻道訂閱人數最多，分別有約30萬人訂閱，李梓敬更以「KOL」為職業之一報名參選。

觀眾反應方面，李梓敬和陳穎欣的影片分別在今年首10個月錄得400萬及330萬次平均觀看量，上月因影片發布量減少而下降7成至8成。選委會界別參選人葛珮帆的頻道同擁超過10萬訂閱，上月則有35萬觀看次數。

以上提及部分立法會候選人，參選新界東北另有陳克勤、黃頴灝和黃成智；新界西南另有陳恒鑌和劉卓裕。

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