電單車外賣箱裝超大鏡子被轟「想害死人」　網民競猜要對付呢類人

在電單車尾箱裝上鏡子自己又照不到，到底真正的用途是什麼？有台灣網民於討論區發文表示，日前駕駛電單車時，發現前方的外賣員在電單車的外賣箱貼上超大片鏡子，他不解用意，生氣地大罵「想害死人？」帖文引起網民熱議，並紛紛猜測鏡子的真正用途是對付駕車喜歡開遠光燈（俗稱「高燈」）的人，讓他們感受看到刺眼強光之苦，「這好啊，改大燈還是開遠燈的都不知道別人鏡子反射的痛苦」、「給遠光仔的啊，自己造孽自己擔」。



有台灣網民於討論區發文表示，日前駕駛電單車時，發現前方的外賣員在電單車的外賣箱貼上超大片鏡子，他不解用意，生氣地大罵「想害死人？」。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

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該名台灣網民於facebook群組「爆廢公社公開版」發文表示，日前於桃園市駕駛電單車，於紅燈處停下時，看到前方的外賣員竟在電單車外賣箱貼上超大片鏡子，他不解用意，並生氣地大罵「請問這位先生／小姐，是怕你後面的不是人？還是想害死人？」。

其他網民紛紛留言猜測裝上超大鏡子的原因，「意思：你照我大燈，我們誰都不要好過」、「讓遠光仔嚐嚐自己的遠光燈啊」、「外送到點用來整理儀容，然後開箱取餐，優良外送員SOP（標準作業程序）」、「作為他人的借鏡」、「我本身也會使用這種行動式化妝台來上妝，順利畫好口紅眼影，真的很感謝出門會帶鏡子的騎士」。