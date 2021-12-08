港男叱咤投票衛蘭　鏡粉女友嬲爆：做咩唔投MIRROR？最後冷戰收場

年尾已到，亦代表樂壇年度大事「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」即將舉行，樂咪們亦可以投票支持偶像。不過最近有港男在討論區上發文，指自己在叱咤投票給衛蘭之後，竟被鏡粉（MIRROR支持者）女友大罵，令他感到相當不滿，抱怨「我想投返自己鍾意嘅歌手都要被人鬧？」。



樓主因為在叱咤中投了票給衛蘭而非Mirror引起女友怒火。（資料圖片／陳順禎攝）

樓主在香港討論區上發文，提到女友叫他在叱咤我最喜愛的歌曲中投票，「咁我見到有衛蘭咪支持下」。後來女友問他在叱咤中投了票給誰的時候，樓主就開心地指自己投了給衛蘭，詎料答案一下子引爆女友心中怒火，「問我做咩唔幫手投MIRROR，原來佢有WhatsApp叫我幫手投MIRROR，不過我冇睇到嗰句就投咗衛蘭」。

樓主坦承自己沒有看到女友的指令，「反正大把人會投MIRROR，我想支持下衛蘭」。女友之後繼續大爆發，「轟炸我WhatsApp，鬧我做咩唔睇佢WhatsApp，又話我明知佢Send畀我個目的係想我支持Mirror，咁都唔一齊投」，不過樓主認為自己並非女友「肚入面條蟲」，不可能猜到她的心思。樓主最後指女友仍然在發脾氣，「又錄音又盛咁」，令他自己的情緒都變差，「咁小事你煩到咁？我而家已讀不回佢，畀佢自己冷靜下」。

樓主認為既然要投票，支持自己喜歡的藝人沒有問題。（資料圖片／葉志明）

事件引來網民討論，指相信有不少人受到家庭或另一半的壓力作投票選擇，認為不少女性鏡粉都會要求男朋友或家人一起投票支持MIRROR，樓主亦感嘆地指「一定大把係男朋友幫手投」。

（香港討論區）