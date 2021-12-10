Google年度熱搜財經｜熱爆比特幣只排第2　港股排名愈高跌得愈多

2021年快將完結，Google早前公布「2021年度熱搜財經話題」，10大排名可見一眾投資者最關心的股票或資產是什麼！排名中有不少令人意外的結果，例如年內爆升的比特幣竟然只排第2，排名第1的亦非股票而是香港政府iBond。熱搜中亦分別出現多隻港股及美股，其中巧合的是上榜港股由年初至今的回報率一概為負數，相反上榜美股則有可觀的正數回報，不禁令人覺得上榜港股有「見光死」的傾向！



先看看Google年度熱搜財經2021的結果 ▼ ▼ ▼

再看看上榜港股由年初至今的表現 ▼ ▼ ▼

最後看上榜美股由年初至今的表現 ▼ ▼ ▼

熱搜榜上共有快手（1024）、諾輝健康（6606）、醫渡科技（2158）及小米集團（1810），4隻港股，分別排第3、5、7及8名，年初至今（12月8日）跌幅亦是依次序由多至少的75.09%、66.97%、64.38%及42.8%。巧合地出現排名越高，跌幅數字愈多的現象。惟一在香港上市又「倖存」的就是熱搜榜第一，由政府發行的iBond（4246）。

上榜的3隻美股中有2隻為歸類為迷因股的GME及AMC，年初至今（12月8日）升幅分別為831.95%及1370.45%，餘下1隻為特斯拉（TSLA），升幅亦有33.2%。最後在榜上第2及第10位都是與區塊鏈技術有關的產品，第2名為比特幣，年初至今（12月8日）升幅為71.9%，第10名為近年興起可用作代表數位檔案的非同質化代幣（NFT）。