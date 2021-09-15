恒大危機｜業主請願、股價大跌　5組數字看恒大債務有幾嚴峻

恒大債務危機越演越大！負面消息不絶致股價跌穿3元，更出現多地業主及投資者維權請願。恒大曾是內地最大型發展商，究竟是甚麼觸發今次危機？其債務負擔又多重？股價、市值又蒸發了多少？以下用一系列圖表回顧。



1. 融資進取 去年借款逾7000億人民幣

恆大是內地最大型開發商之一，在融資借貸方面一直比較進取。根據恒大中期業績，截至今年6月30日，恒大總負債為1.97萬億元人民幣，當中包括5718億元人民幣的借款。根據恒大年報，2020年恒大借款7165億元人民幣，目前半年借款額已相當於去年的八成。

2. 「三條紅線」去年全踩、年底淨負債率高達153%

不過，內地當局去年起加強監管內房融資，祭出「三條紅線」政策，包括資產負債率不可高於70%，淨負債率不可多於100%，以及現金短債比不少於1倍，否則會影響新融資。按去年中數據計，恒大「三條紅線」全中。以淨負債率計，恒大近五年均「踩線」，2020年淨負債率仍高達153%，而最新公布的今年中期業績中，已將淨負債率降至99.8%。

3. 「高危」房企中最高危

對比多間「高危」房企（以去年中數據計「三條紅線」全數觸及的內房），恒大去年底淨負債率亦高於其他發展商，其次是富力地產淨負債率亦高達130%。

4. 樓盤停工 業主維權請願

值得留意的是，恒大是內地銷售量最高的發展商之一，但債務問題導致多地樓盤停工，導致不少業主維權請願。年報顯示，恒大在全國280多個城市有1300多個項目，當中去年銷售金額超過7000億元人民幣，以廣東、江蘇及浙江最多，而在恒大去年在本港銷售金額亦超過47億元人民幣。

5. 股價由年內高位跌逾8成

負面消息不絶，中國恒大（3333）股價年內由高位20.25元，跌逾8成至昨日收市的2.97元；市值亦較年初高位蒸發1,931億港元。