特朗普概念股爆升　最癲呢隻曾颷升近14倍　一文睇清4隻股票走勢

美國前總統特朗普（Donald Trump）近日動作多多，除了宣布將會成立新的媒體公司之外，又會建立新的社交平台「Truth Social」，再以特殊目的收購公司（SPAC）Digital World Acquisition Corp.（DWAC）上市。事件帶動一系列「特朗普概念股」爆升，包括Phunware（PHUN）、Remark Holdings（MARK）、Creatd Inc.（CRTD），成為網民熱議焦點。



美國前總統特朗普近日宣布將會成立社交平台「Truth Social」。（資料圖片／Reuters）

先看看5隻特朗普概念股的近期股價走勢 ▼ ▼ ▼

註：

DWAC - 屬特殊目的收購公司（SPAC），與特朗普的「Truth Social」達成合併協議上市

PHUN - 大數據公司，為特朗普競選團隊提供技術服務

MARK - 特朗普旗下多間酒店獲得Sharecare Health Security（SHSR）認證，持有部分SHSR股票因而一度獲追捧

CRTD - 數碼解決方案公司，旗下OG Gallery推出包括特朗普照片在內的NFT藝術品



再睇5隻特朗普概念股從低位買入可以賺幾多 ▼ ▼ ▼

5隻股票之中，以PHUN升幅最多，最高價達到起步價的1471%或約14倍。不過這5隻股票的升幅全部都未能在高位企穩，甚至出現大幅度回落。

香港也曾出現過倍升股▼ ▼ ▼

不少人也許會問，港股曾否出現類似情況？港股其中最出名的當然要數於2018年上市的毛記葵涌（1716），當日股價由1.2元招股價一度爆升11.76元，升幅是原價8倍有多。騰訊旗下的閱文集團上市當日亦一度從招股價55元爆升1倍至110元。