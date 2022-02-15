梅艷芳媽媽斷絕母子關係　梅啟明自爆獲梅媽咁多供養費：唔夠使

【梅艷芳身家／遺產／梅啟明／商標】已故香港樂壇天后梅艷芳胞兄梅啟明，早前入稟高等法院控告電影製作公司安樂影片有限公司，指其製作發行的電影《梅艷芳》侵犯版權，引起關注。梅媽覃美金更批評兒子梅啟明「財迷心竅」，明言會「閂水喉」，不再向他提供經濟支援。事隔2月，報道指梅媽正式登報跟兒子斷絕關係，聲明：「本人梅覃美金與兒子梅啟明脫離母子關係，此後梅啟明在外一切華洋轇轕均與本人無關。」

梅啟明今日（2月15日）則開記招反擊，「其實喺我04年嘅時候已經註冊咗商標同版權。而係某情況之下，我媽媽係咪收咗人嘅錢而唔同意我去告電影公司，我唔知。而當初係佢叫我入紙，我先行呢步棋，到我行咗之後，佢又要我撤銷，唔係話鍾意食就食，唔鍾意食就吐番出嚟。導火線就喺呢度，佢就要同我脫離關係」。

而翻查資料，每月從梅艷芳遺產獲20萬元生活費的梅媽覃美金，曾自揭每月都有一筆數以萬元計的款項供養梅啟明一家。究竟梅啟明一家獲梅媽多少供養費？至今累計大概有多少？



先看梅艷芳遺產分配，當中未有提及梅啟明▼▼▼

雖然梅媽及梅啟明曾質疑梅艷芳訂立遺囑時的精神狀況，多次興訟求推翻遺囑，但高院已判她敗訴。

點擊下圖回顧梅啟明多年來鬧出的風波▼▼▼

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被指「遺產界KOL」 梅啟明反斥網民：我做嘢使同人交代？



梅啟明入稟高等法院控告安樂影片有限公司電影《梅艷芳》侵犯版權，引起社會關注。梅啟明早前接受無綫娛樂新聞節目《娛樂頭條》訪問表示，如果無法庭外和解，會堅持鬧上法庭。

談到被網民形容是「遺產界KOL」，梅啟明反駁「我喺香港乜嘢都有做，你啲人話我行行企企，我做嘢使唔使要同人交代？」，但沒有講明「乜嘢都有做」所謂何事。至於梅媽聲言與他斷絕母子關係，梅啟明說母親不理解商標情況。

談到被網民形容是「遺產界KOL」，梅啟明反駁「我喺香港乜嘢都有做，你啲人話我行行企企，我做嘢使唔使要同人交代？」（資料圖片）

梅啟明每月獲梅媽多少供養費？



翻查資料，每月從梅艷芳遺產獲20萬元生活費的梅媽覃美金，其實一直有定額供養梅啟明一家。根據2008年傳媒報道，梅媽當時每月獲12萬元生活費，扣除屋租及生活開支等，每月會用1萬元供養梅啟明一家三口。

表列為2008年梅媽申報的每月開支項目：

假設梅媽供養梅啟明一家金額不變，由2008年至2020年底12年間，梅啟明一家可獲梅媽144萬元經濟資助。

不過該數據只供參考，梅啟明今日（2月15日）透露，他每月獲梅媽2萬元生活費，故多年來獲得的生活費，應會較估計數字高，仍需視乎供養費實際變動、供養年期等。

另外，被問到會否感恩梅媽多年來經濟幫助？梅啟明說不會感恩，又稱目前開支不夠用：「你哋知唔知佢一個月收幾多錢？係一個月25萬，而我只係攞2萬蚊。（你係咪嫌少？）唔係少嘅問題，而家咁嘅情況都過咗咁耐，我都唔想講。（梅媽話你好貪財！）我貪財，我就一早貪咗啦！個個月貪佢一兩萬蚊，係咪咁講呀！仲話要養我一家大細，你估我真係殘廢㗎！我喺出面做過好多份工，做過地盤，裝修，廚房做到褲都濕埋，而我一路都做緊，係散工嚟嘅。（你話開支大，係咪你大使？）2萬蚊我要供養仔女，而家我個仔幾叻幾巴閉，成續優秀，（你個仔咁叻，你有冇功勞？）我一路培養住佢。（你老婆話你冇理個仔喎！）我冇時間，我要搵食嘛！佢係咪石頭爆出嚟！（係咪你包二奶所以開支多咗呢？）嗱……包二奶呢你哋太過敏感喇，根本冇呢回事，而家人哋幫緊我，因為我唔夠開支，我唔係包二奶，講真我有咩本事包啫。」