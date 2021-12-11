呻女友上床怪癖致早泄　連對方閨蜜都知　台男好崩潰驚朋友圈傳開

早泄除影響與另一半的性生活，更重要是打擊男人自尊心。有台灣男生於討論區發文大呻女友的怪癖讓他無法招架，指出兩人上床時，女友很喜歡拉扯他的包皮，如拉橡筋般猛烈，他常常因此早泄。他向女友表明不喜歡被拉扯包皮，但女友不爽及難溝通，兩人因此冷戰好幾天，他有天打電話給女友時還聽到她的閨密在旁邊說「你的早泄男友打來喔？」，讓他感到很丟臉，「萬一傳開，我在她們的朋友圈就完全無法抬頭」。



有台灣男生於討論區發文大呻女友的怪癖讓他無法招架，指出兩人上床時，女友很喜歡拉扯他的包皮，如拉橡筋般猛烈，他常常因此早泄。（《香港愛情故事》劇照）

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該名男生於Dcard討論區以「女友的怪癖讓我無法招架」為題發文表示，他透過交友應用程式認識到女友，感情還算穩定，但最近有點小爭執，原因是與女友上床時，很喜歡拉扯他的包皮，邊拉邊調侃「唉，你就不能爭氣點嗎？」他本身就很敏感，常常忍不住如拉橡筋般猛烈的拉扯而早泄。

他指出，小時候有包皮過長的問題，曾割過包皮，但現在好像又有點長出來，所以被女友拉扯。他曾嘗試與女友溝通，但女友表示她就是喜歡拉包皮，要不然就不要做愛。他無奈地說，常常被女友拉扯到早泄，想做愛也沒辦法，女友漸漸不爽及難溝通，兩人因此冷戰好幾天，他想向兄弟們求助又難以啟齒。

他向女友表明不喜歡被拉扯包皮，但女友不爽及難溝通，兩人因此冷戰好幾天。（《前任3：再見前任》劇照）

其後他有次打電話給女友時，還聽到女友的閨密在旁邊說「你的早泄男友打來喔？」，女友當時只是冷淡地敷衍他就掛斷了電話。他崩潰地問其他網民該怎麼辦，現在連女友的閨密也知道了他的性生活問題，「萬一傳開，我在她們的朋友圈就完全無法抬頭」。

帖文引起網民熱議，不少人批評樓主的女友不懂尊重別人，「拿私密事跟姊妹淘分享還取笑的行為，真的很不尊重，不值得跟這種人再交往下去」、「原PO條件很差嗎？不然怎麼要忍受這種對待？」、「好好笑啊，這樣還不敢分？到底多卑微」、「不懂得尊敬別人，也不值得別人愛，請直接放生」。