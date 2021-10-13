求婚兼過埋婚前檢查　女友卻抱怨性事呢個問題　台男呻被打擊自信

結婚前卻出現性事上的矛盾，的確令人感到難受！最近有台男向女友成功求婚，並通過婚前健康檢查，希望可以與女友家長見面，不過女友卻指台男有早泄問題，認為他「愈來愈快」會影響夫妻關係。台男曾經就此再去看醫生，獲告知他沒有早泄問題，但女友仍希望他可以解決問題，令台男感到被打擊自信。



台男成功向女友求婚並通過婚前檢查之後，卻被指有早泄問題。（示意圖／GettyImages）

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台男在Dcard討論區上發文，指「女友的婚前條件讓我苦惱」。他提到自己在2個月前成功求婚，女友亦已經將求婚戒指戴上。當台男打算雙方父母見面時，女友卻建議他先做個婚前健康檢查，「避免有生育的問題」。報告結果十分正面，證明台男沒有患上性病，還以為可以準備見家長。

這時，女友才向台男說「你去檢查沒有早泄問題嗎？」，立即令台男「一整個冒冷汗」。原來女友認為台男「愈來愈快」，可能會影響夫妻關係。女友強調雖然十分愛他，「但是這種問題結婚前不攤開來說，以後她後悔對大家都不好」。

台女擔心，如果性事問題不在結婚前討論，將會影響未來的婚姻關係。（示意圖／GettyImages）

台男於是去看醫生，對方指只要性行為超過3分鐘都不算早泄，台男亦以此向女友解釋。不過女友似乎堅持要求，「她希望我去解決這個問題」。台男直言，女友的說話「真的很打擊我的自信」，「錢的事情是小事，身體的問題真的讓我苦惱」。

不少網民認為，3分鐘只是早泄的標準，「問題是其他人都超過這個數字很多了吧」，「滿足不了女友仍舊是事實」，又表示如果性生活上不能協調，真的很可能會影響婚姻關係。留言建議台男，應該尋求專家幫忙解決性事上的矛盾，自己亦應多做運動改善體力。網民最後更提到，台女將兩人不配合的地方說出來是好事，亦都十分勇敢。

（Dcard）

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