3點到壽司郎已截龍　連登仔獲贈排隊籌號超感動：好人一世平安！

壽司郎一向出名排隊時間長，就算排隊籌號亦都有價有市，不過最近有網民分享，指在荔枝角壽司郎門前遇上好心情侶送上排隊籌號，使他能完成女友想吃壽司郎的願望，祝福對方「好人一生平安」！有不少網民亦留言指，自己曾經過到類似的事件，或者在排隊時都會額外取籌，贈給有需要的人士。



有網民在討論區上分享，指自己去到荔枝角壽司郎後發現已經截龍，幸好當時有人贈送籌號，令他成功與女朋友吃到壽司郎。（資料圖片）

網民「40歲（單身）」昨晚（11日）在連登討論區上發文，指自己當日下午3時許打算到荔枝角壽司郎排隊，不料去到才發現已經截龍，「本身女朋友仲好想食，所以叫我早啲去攞位先」。他於是打電話給女朋友報告任務失敗，討論後打算去黃埔分店「再博一博」。

當樓主打算放棄之際，卻突然有1名男子拍他的背，問他「聽講你想食壽司郎」，「我呢度有張飛」。樓主以為男子是賣壽司郎排隊籌號的黃牛黨，於是立即想拒絕，並指「唔使啦，我去第二度」。男子續指「我地食完㗎啦，呢張係新一張嚟」，令樓主頓時反應不過來，只懂得說「多謝……多謝……」，最後男子就與女朋友開心地離去。

壽司郎受到香港市民熱烈歡迎，但想食就必需要長時間排隊。（資料圖片／吳嘉俊攝）

樓主在帖文中表示，希望可以向男子和他的女朋友說，感謝他們無私地贈送排隊籌號，「因為太耐冇遇過啲好人好事，所以一時唔識點反應」，更祝福他們可以開開心心，身體健康，好人一世平安。

有網民笑言自己如果要等女朋友放工吃壽司郎，不知道她什麼時候才會到的話，他亦會每隔10分鐘多取一張籌號，「通常有5、6張」，女朋友到達之後就會「揀啲情侶送飛畀佢哋」。另有網民分享指，曾經約女朋友吃壽司郎，「咁收工去拎飛，點知5點9到見已經截咗飛，準備定跪玻璃」，幸好有情侶送飛才令他可以逃過一劫，「自始之後我都會隔一段時間拎多1、2張飛，搵啲好徬徨嘅男仔問佢係咪約咗女仔食」。不過亦有留言批評，事件中的情侶做法不公平，「咪即係打咗其他人尖」。

（連登討論區）