見工成功已辭職　新公司突終止聘用　打工仔轉工慘變「裸辭」

人人都說年尾難搵工，有打工仔最近卻由轉工變「裸辭」，情涼淒涼。有網民在討論區發文表示，指有朋友於11月中見工成功，本已預定1個月後正式上班，朋友亦已向舊公司請辭，詎料近日才獲新公司通知，指基於縮減人手而叫他不需上班。事主因失去新工作而被殺個措手不及，擔心找不到另一份工作而變失業，因此而晚晚失眠。



有打工仔獲新公司聘請，未料正式上班前數天才收到通知指毋須上班，轉工變成失業。（《半澤直樹》劇照）

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網民在香港討論區以「朋友轉工，已經約下16號返工，突然打嚟唔使返！」為題發文，樓主指朋友早在11月中獲新公司聘用，預計本周四（16日）便上班，故他早已向舊公司辭職。不過，朋友日前接到新公司來電，「（話）唔使返！話公司要縮人手！」，讓朋友驚惶失惜，因現職的工作只做到周四（15日），舊公司亦已經另聘人手頂替，幾乎完成了交接。

樓主形容朋友「俾間X街公司害死」，經常訴苦至半夜甚至失眠，擔心找不到新工作變失業人士，「佢真係好慘，自（從）俾嗰間公司請咗，佢就停咗搵工，點知俾人玩！」。

樓主的朋友早已辭職，舊公司亦找了新人手頂替，沒料到新工卻突然煞停。（資料圖片）

帖文引來熱議，大部份網民批評新公司不負責任，又紛紛鼓勵事主，「無端端變裸辭」、「唔係真係請人就唔好咁玩人啦」、「Call你唔使返好畀面，你返一日炒咗你仲死得不明不白」、「呢啲公司唔做冇損失，柳暗花明又一村，休息下有份更好在前面」；亦有網民分享相同經歷，勸事主毋須太介懷，「我最近同你朋友情況一模一樣，本來都想告佢，但算啦又未簽約，唯有當自己黑仔，傷心一定有㗎啦，慢慢收拾好心情再重新出發啦」。