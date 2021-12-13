露營烤雞失敗驚變火化現場　事主藉機自嘲賣廣告：烤蛋糕絕不失誤

天氣清涼，最適合戶外活動及露營，早前網上流傳影片，可見有露營友在野外初嘗烤雞，沒料炭火太大令烤雞於烤箱內「自焚」，驚變「火化現場」。片段引來港台網民瘋傳及留言，來自台灣的片主事後以自嘲方式發文，乘機為其經營的烘焙店「賣廣告」，獲網民大讚創意爆棚。



網上流傳影片，可見有露營友在野外初嘗烤雞，沒料炭火太大令烤雞於烤箱內「自焚」，引來網民熱議。（fb「Aluvbe Cakery艾樂比手作烘焙坊」影片截圖）

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早前網絡流傳影片，可見有露營人士在野外生火以烤箱烹製烤雞，沒料煮食過程「出事」，烤雞竟於烤箱內起火，驚變「火化現場」。帖文引來港台網民瘋傳，相中可見烤雞出爐後表面被黑色的泥狀物包裹，尤如「乞兒雞/泥煨雞」，令事主也不禁搞笑形容，「這不是烤雞，這是浴火鳳凰！是藝術品！」。不過他回覆網民留言時曾貼出相片，表示切去烤雞「炭化」的部份後，還是有部份雞肉可以進食，但味道是「苦苦的」。

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有網民發現，來自台灣的事主更將錯就錯，以意外瘋傳的地獄料理帖文為其經營的烘焙坊「賣廣告」，自嘲表示「雖然老闆在露營的時候烤雞失敗，但是在烤蛋糕就絕對不會失誤了」，笑指若不想烤蛋糕失手，導致像老闆一樣「瞬間爆紅」的話，可選擇將製作蛋糕的重任交予該店，更搞笑地加入「烤雞前請詳閱說明書」的標籤。

事主自嘲賣廣告的帖文獲網民大讚，紛紛留言笑稱「老闆還是專心做蛋糕好了」、「完美解釋何謂隔行如隔山」、「吃完灰搭的雞肉再吃草莓蛋糕，剛好可以綜合口中的苦」。亦有好心網民教路正確的露營烤雞貼士，「火力太進取，烤箱太高溫熱傳導把雞油底盤的油都燒起了」、「看看空間體積和炭火距離，底盤不能讓直火加熱，它是盛油盤，油一燒滾就搶火」。

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