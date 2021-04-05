露營友好奇問「瞓覺嗰陣個營會唔會上鎖」　網民爆笑回覆引瘋傳

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疫情下熱愛旅行的港人「無處可逃」，只能到酒店Staycation或到郊外行山露營放鬆一下。不少人突然成為露營愛好者，大手購入裝備，趁假日與陽光玩遊戲。有露營新手早前就發文請教一眾露營友「瞓覺嗰陣個營會唔會上鎖」，傻豬問題引來爆笑回覆，吸引網民瘋傳。

有網民笑問露營時會否將營鎖上，引來網民爆笑回覆。（《搖曳露營》劇照）

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有新手上路的露營友早前於facebook群組「香港人露營分享谷」發文，好奇問一眾前輩，「大家露營嘅時候，瞓覺嗰陣個營會唔會上鎖呀？」。沒想到平平無奇的問題竟引來爆笑回覆，網民紛紛發揮小宇宙，提出別具創意的露營「防盜」方法。【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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