蒲台島現垃圾堆　帳幕酒樽底褲亂棄沙灘　山友轟：沒資格露營！

香港近年掀起露營熱潮，但無論行山或露營，最重要的是自己垃圾自己帶走，不應污染大自然。不過，近日有山友發現蒲台島沙灘有大量露營垃圾，包括食物殘渣及包裝、水樽，甚至有整個帳幕和內褲，猶如垃圾堆。樓主與其他山友前往淨灘，不禁大罵「請留在市區生活就好，放過所有郊區吧！」



有山友前往蒲台島淨灘時。發現大量露營垃圾。（fb「大便妹，學環保。」圖片）

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樓主在社交平台分享多張照片，指她與其他山友上周六（12月11日）前往蒲台島淨灘，不料驚見一大堆露營垃圾被掉棄於沙灘邊，包括帳幕、睡袋、地蓆、摺枱、食物殘渣及包裝、衛生巾、水樽、酒瓶和內褲等，傳出惡臭。

樓主在帖文估計，起初或有人惡意將垃圾棄置在沙灘，其後眾人跟着丟棄，導致垃圾愈堆愈誇張；第二種可能性是有人將包裹好的垃圾閒置於該區，等候相關部門清走，其間野生動物覓食時咬破袋子，垃圾被翻得到處都是。她批評相關露營者行為惡劣，「請留在市區生活就好，放過所有郊區吧！你沒資格露營！」

有人甚至將整個帳幕和睡袋棄置。（fb「大便妹，學環保。」圖片）

她續指，假如熱愛露營，便應尊重和珍惜大自然，實踐源頭減廢，並減少帶垃圾到郊區，出發前先拆除非必要的包裝及做好分類回收，行山露營時亦應回收用後的紙、膠、紙包飲品等。另外，為了減少間接餵食野生動物的機會，樓主提醒山友應將垃圾帶離開小島或郊區，直至抵達市區才掉棄，「一個香港只有一個大自然，玩爛了就沒有了，地球也只有一個，一起好好珍惜吧！」。

帖文引來網民熱議，批評相關露營者無品，「睇嚟可以乜都唔使帶，就咁執都執到一套過夜裝備出嚟」、「點解露營嘢都可以掉到一大堆」、「居然連營幕睡袋地蓆都棄置」、「早排去完，見到好多垃圾」。亦有網民感謝樓主幫忙淨灘。

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