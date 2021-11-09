巴士輪椅位放滿背囊　露營友批阻塞通道掀激辯：諗下其他乘客感受

天氣轉涼，又到了適合戶外活動的季節，西貢及離島度假日總是人山人海。有露營愛好者近日發文，指乘搭巴士時遇到同好將大型背囊放於巴士的輪椅座位位置，批評相關舉動或會阻塞通道，影響其他乘客。帖文引起露營友激辯，有人認同樓主，認為在可行的情況下「人袋不分離」能減少對他人的影響，但亦有人指出，假日出遊人數眾多，若能有序放好背囊會更「慳位」及安全，亦可讓更多乘客上車。



有露營愛好者近日發文，指乘搭巴士時遇到同好將大型背囊放於巴士的輪椅座位位置，批評相關舉動或會阻塞通道。（fb「露營樂」圖片）

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「當露營要考牌，可能露營友搭車都要考牌……」該名網民於facebook群組「露營樂」貼出相片，可見巴士的輪椅位置放了至少6個大型行山背囊及手推車，旁邊的通道則站滿乘客，顯示巴士已有一定數量乘客。

樓主指，明白各位同好露營過後「係攰係辛苦嘅」，惟認為大家乘車返回市區時要考慮其他乘客的感受，「你想舒舒服服坐到總站嘅同時，都會有其他人想上到車或者企喺到挨下，更甚係有條暢通嘅通道都係好重要，有幾個袋就咁打斜放，又用咁啲位同阻塞通道」。因此他建議營友們多做1步，「啲袋跟身已經可以為其他乘客留多啲位」。

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帖文掀起一眾露營愛好者激辯，有人認為無論背囊跟身或放於特定位置，同樣有機會阻礙他人，質疑樓主為罵而罵，「跟身咪又係阻塞通道，放大髀又頂到隔籬位，咁好啦睇嚟大背囊坐巴士就係罪，咁我自己揸車啦又俾人話唔利用公共交通工具製造塞車」、「放呢個位已經算好為人着想，唔通要放路中心？」

不過也有大批網民認為自律最重要，若帶備大量行李則應考慮如何減低對其他乘客的影響，甚至是否適合乘搭巴士，「如果無咩人唔阻人情況放出嚟我覺得ok嘅，但放得出嚟就唔好坐咁遠囉，有咩爛呀損失就唔好怨人」、「其實放低唔係問題，問題係幾多人一齊放低，既然知自己人多，就選擇啲對公共交通工具少啲影響嘅方法」。