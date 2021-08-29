月經到經痛又無M巾！女網友匆忙網購　外賣員竟隨袋附上這些送暖

外送平台推出後，因為便利性受到歡迎，因應疫情，外送平台也新增生鮮雜貨外送等更多元化的服務，讓使用者更加依賴。近日一名網友發文分享她因為生理期不適，不方便出門，便用外送平台訂購了一包衛生巾，沒想到外賣員的一貼心舉動，讓她打開包裝時瞬間被暖哭，貼文也引起網友熱議。



原PO在Dcard發文「上輩子到底需要燒多少香才能遇到這樣天使般的熊貓」，她在文中說明月經第一天，經痛讓她十分不適，沒想到家裡庫存的衛生巾剛好用完，「身上的衛生巾也只剩下現在使用的這一片」，她只好趕緊用外送平台訂購了一包衛生巾應急。

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原PO貼出與外賣員的對話，對話中可見外賣員到超商後便跟原PO連絡，告知她因缺貨需要稍等一下，原PO也順便詢問是否可以幫她用紙袋裝，對方一口答應外，更暖心詢問原PO是否需要購買其他物品，他可以順便幫忙。

原PO便詢問「超商應該沒有止痛藥吧？」，對方回覆超商沒賣，「但我身上有，給妳就好囉～」，貼心舉動讓原PO直呼「天使熊貓」。除了止痛藥外，對方又問原PO「要不要幫妳買熱的？」原PO受寵若驚，趕緊回覆不用，也謝謝對方。

沒想到原PO拿到外送物品時，打開紙袋竟發現除了衛生巾外，還多了一條巧克力，「喔天啊！！！看到那條金莎，所有經痛都消失了，真的是心臟爆擊」，讓她直呼「有夠暖，真的暖爆了」。原PO本來想跟外賣員再次道謝，但訂單完成後對話窗也會一併消失，「不知道這位天使會不會看到這篇文，真的太謝謝你了」。

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貼文一出引起熱議，網友紛紛大讚外賣員的暖心舉動，「太可愛ㄌ！五星好評+小獎金！（最高的那個按下去）」、「這個不給小費良心真的會痛」、「啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊心臟暴擊」、「下一篇：我跟外賣員在一起了！」。也有外賣員網友分享，「我平常也喜歡送一點小禮物，之前有人訂生日蛋糕，也會夾個小卡片，一想到他們開心的表情，心情就很好」。

部分網友也提醒來路不明的藥品不要亂吃，「不太建議隨便吃陌生人給的藥」、「老實說，陌生人送的藥我還真的不敢吃」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】