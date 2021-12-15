獨居港男閂門大便　門鎖壞掉遭反鎖黑廁　一舉動獲救後出PO警世

不少人出社會工作後都會搬離家中獨居，有連登討論區網民就發文「警世」，指自己正獨居生活，日前到廁所大便時，驚覺門鎖突然壞掉，並將他反鎖。廁所沒有工具協助，樓主「叫天不應叫地不聞」，但幸好他有帶同手機入廁所，能打電話求救，終找來「開銷佬」幫忙，提醒其他網民「獨居一定唔好閂門同電話跟身」。



有獨居網民發文「警世」，指日前到廁所大便時突然被反鎖，幸好他有手機跟身，最終獲救。（《大叔的愛》劇照）

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連登網民「又要世界末日」發文，指自己獨居生活，日前到廁所大便，關上門才發現門鎖壞掉，他突然被反鎖廁所，惟當時廁所內沒有任何工具開門，嘗試找東西撬門不果。不過，樓主指幸好自己帶了手機入廁所，才能打電話找「開鎖佬」求救，「開鎖佬都用咗半粒鐘加踢開度廁所門先開到，佢話未見過鎖入面壞成咁」。

樓主更指廁所是沒有窗戶的「黑廁」，假如身上沒有手機，不知該如何求救。（《大叔的愛》劇照）

樓主在文中警世，提醒獨居人士千萬不要關門，以及要手機隨時跟身，「好彩有帶電話入去，我屋企仲要係黑廁，獨居真係叫天不應叫地不聞」。

帖文隨即引來網民討論，有人笑言獨居為何關門，「我自己喺屋企屙乜都唔閂門，沖完涼都唔着衫周圍走」，亦有人看後直指情況驚險，「好彩樓主係屙屎，仲會帶電話入去，如果係沖涼就大鑊」、「睇字都覺得好恐怖，如果冇電話真係RIP」、「嘩，如果冇電話咪喺廁所餓死」、「我老母有次又係反鎖廁所，佢用半粒鐘拎廁所把普通鉸剪自已拆爆個鎖出返嚟」。

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