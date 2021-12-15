盤點最令人眼火爆台灣人錯字　「真的」都寫錯　笑到「穩穩作痛」

不少人在聊天時，難免都會有打錯字的時候，但卻有某些錯字讓人看得相當生氣。
對此便有一名台灣網友精闢點出「這五個錯字」最讓人惱火，引起不少有想同想法的人紛紛留言回覆。
原PO在Dcard上以「哪些錯字最讓人惱火」為題分享，每個人都會有打錯字的時候，但有些錯字打了，真的會一肚子火的那種……
「真的」同「對不對」都可以錯 引出無數台灣網民狂數更多常見錯字（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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他分享道，這些錯字分別是「因（應）該」、「再在不分」、「以（已）經」、「蒸（真）的」及「隊（對）不隊（對）」，這五種的錯字是他最不能忍受的。
此文一出，便有許多網友紛紛留言表示，「在再真的被他們玩到快忘記正確的用法了」、「因該真的氣到發瘋」、「每次都懷疑錯這些字的人是不是國小沒畢業」、「因該真的是很讓人崩潰」。
更有網友點出其他常被人打錯的字，紛紛表示，「的得、券卷、應因、在再……看了都很無奈」、「的得地，不分」、「看到『盡然』這2個字真的會牙起來，竟然竟然竟然，到底有多難？」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】