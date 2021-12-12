10條燒腦IQ題　據說答中5條智商就有140　有題要用細路角度先解到

智商在生活中有各種各樣的運用，對人的發展起著很大的作用。平時多動腦，才能保持大腦的靈活運作。



本期10道智商測試題目，不是很難，大家認真思考，就能想出答案。

答對5道，你的智商就有140（130~140屬於智力極高，140及以上屬於天才），加油吧！

記住係考IQ多過數學能力！即刻點圖挑戰一下！（答案在最後）▼▼▼

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