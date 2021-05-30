夫婦去上環沙田返工　入天水圍置業　朋友嘲：買大西北樓咩心態？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-30 17:00

【天水圍 / 買樓 / 住屋 / 大西北 / 新界西】新界大西北（泛指屯門、元朗及天水圍）是不少上車客的好選擇，不過有網民就發帖稱，其友人最近購入天水圍嘉湖山莊的單位，但他與妻子分別於上環及沙田上班，與住所距離甚遠，令他難以理解其置業選擇，質疑「買新界大西北樓嘅人咩心態？」，其帖文旋即引起網民熱議，有人力撐新界大西北「好住」，有人則指交通仍是一大問題。

有網民發帖稱，其友人最近購入天水圍嘉湖山莊的單位，但他與妻子分別於上環及沙田上班，與住所距離甚遠，令他難以理解其置業選擇。（資料圖片）

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該網民在香港討論區發文，指朋友近日購入天水圍嘉湖山莊的單位，惟他在上環工作，太太則去沙田上班，「工作同居住嘅地點真係遠都不得之了，就算有車都辛苦啦」。

樓主認為天水圍區交通不便，而且嘉湖山莊的樓齡亦將近30年，因而不明白為何有這選擇。對方則表示是為了將來退休生活，「因為天水圍比較寧靜，空氣好啲，Chill啲」；但樓主就質疑該處環境並非特別寧靜，何況退休都是30多年後的事，「到時可能已經唔係咁，而家仲要供佢幾十年，真係諗起都覺得傻」。

帖文引來網民熱議，很多人都不認同樓主的看法，並列出多個支持買天水圍樓的原因，認為「有錢梗係盡快上車」；但亦有人認為天水圍的確太遙遠，極不吸引。

按圖睇網民支持與反對買天水圍樓的原因▼▼▼

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早前有網民在討論區邀請大家分享，住在天水圍的好處，結果引來「牛牛們」踴躍留言，紛紛數出該區的另類優點▼▼▼

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同場加映：嘉湖山莊448呎凶宅放售$468萬 稱適合2類人 網民：仲咁貴先恐怖

有業主在社交平台發帖，將天水圍嘉湖山莊1個448呎的2房凶宅放盤，售價為468萬元，帖文強調已請師傅處理風水問題，又用30萬元做大裝修，稱適合2類人士入住。

帖文隨即引起網上熱烈討論，有網民表示照片讓人看得不舒服，不過更多人關心的是，凶宅放售都要差不多500萬元，直言樓價比凶宅更令人害怕▼▼▼

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【熱話#同場加映1】（01製圖）

👇👇👇同場加映：網民曾票選最地獄返工地區，觀塘亦都當選第1名👇👇👇