港鐵甩門｜Uber 7分鐘車程收逾$200　天水圍去金鐘達呢個天價數字

港鐵昨日（12月2日）傍晚約6時發生罕見事故，港鐵銅鑼灣站往堅尼地城方向2號月台一輛列車，車門飛脫跌在路軌上，幸無人受傷。受事故影響，港島線來往方向列車服務嚴重受阻，正值放工時間令不少打工仔非常不便。有網民就發現昨晚預約Uber的價格大幅調高，由鰂魚涌到將軍澳要500幾元，而銅鑼灣至鰂魚涌7分鐘路程都要200多元，最誇張的是由天水圍到金鐘高達過千元，不少人批評「趁火打劫」。



事故於昨日傍晚約6時發生，港鐵一架列車於載客行駛期間，一道車門突然飛甩跌出車外。（網上圖片）

事故於昨日傍晚約6時發生，港鐵一架列車於載客行駛期間，一道車門突然飛甩跌出車外。受事故影響，港島線列車服務嚴重受阻，來往灣仔至鰂魚涌站服務更暫停。上環、金鐘及北角等多處巴士站人山人海，逼爆放工人龍。

有網民今日（12月3日）在連登討論區以「尋晚Uber算唔算趁火打劫」為題發帖，分享1張Uber應用程式截圖，上面列明由鰂魚涌太古坊往將軍澳魷魚灣村，距離14.2公里，約29分鐘車程，車資竟收543.3元，批評Uber見港鐵「跪低」即加價。其他網民亦同樣被Uber昨日的車資估價嚇窒，有人在晚上7時許叫車由尖沙嘴加連威老道到銅鑼灣，程式顯示7分鐘距離的車資收341.9元，亦有人在晚上8時許由英皇道惠安苑到銅鑼灣區，都要逾200元。

有網民分享1張Uber應用程式截圖，上面列明由鰂魚涌太古坊往將軍澳魷魚灣村，距離14.2公里，約29分鐘車程，車資竟收543.3元。（連登討論區圖片）

不過最令人大開眼界的是，有網民分享昨日7時許的叫車截圖，由天水圍天澤邨往金鐘竟開價1128.6元，雖然未知最後有否乘搭，但數字都非常驚人，「港島去機場都未試過成千蚊」。

有網民就指昨晚情況惡劣，隧道巴士站全塞爆，連的士都找不到，但Uber竟「唔幫手清人潮仲加價」，又批評「咁做同的士佬坐地起價有咩分別」。但有網民則不覺得有問題，「司機得咁多，客多過司機，正常就加倍」，並指「佢set得呢個價即係大把人肯畀唔覺得貴」。

根據Uber應用程式列明，當乘客人數多於可提供服務的司機，價格便可能會暫時提高，直至平台供求回復平衡為止。