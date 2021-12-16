小學功課畫圓圈沒封口被打交叉　網民批矯枉過正：老師有強迫症？

小學老師改功課以嚴格見稱，學生的字體或筆劃有錯都會一一糾正，不過有網民分享1份已被批改的小學作業，只見老師指出學生答題畫上的算珠未有連結一起，以及圓圈沒有封口且不夠圓，因而被視作錯誤。不少網民對老師的批改都感震驚，認為這是雞蛋裏挑骨頭，「係咪黐咗線？」、「放鬆啲啦」。



題目要求學生依數目畫算珠，卻獲得老師1個「交叉」，指算珠必需1個接1個地連結在一起。（連登討論區圖片）

有網民昨晚（15日）在連登討論區以「依家啲小學老師係咪癡（黐）X咗線」為題發帖，分享1張小學數學科的功課，當中有多處都被指有錯誤，包括題目要求學生依數目畫算珠，老師則打「交叉」稱算珠必需1個接1個地連結在一起，中間沒有空隙；又指出學生所畫的圓圈未有封口；以及圓圈不夠圓，「不要有小尾巴」。

發文者質疑老師壓力大亦不應發洩在小朋友身上，批評矯枉過正，「啲小學生真係好慘，就算做得啱都要畀人話錯」，又指該位批改作業的老師所畫的圓圈也有同樣情況，「放鬆啲啦阿Sir、Miss」。

帖文引起網上熱議，並轉發至其他社交平台，很多網民都批評小學老師是矯枉過正的代表，指他們「有強迫症再強班細路」，揶揄「冇話你每粒唔係一樣大細，又冇話你每粒都唔夠圓已經好好啦 」；有人則指出老師的字體都有瑕疵，「佢嗰句No tail個N就過咗界，個t就變咗十字架，唔圈埋自己？」、「圈返老師啲圈，同佢玩天下太平咁交戰」；不過有網民認為這樣的批改方式已成常態，「係啲高層壓落老師度要佢哋咁樣改」、「佢哋覺得細個唔教大個就難改架喇」。

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