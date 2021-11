小學英文回條文法錯漏百出　家長質疑校方無檢查：忙中有錯非理由

通告與回條是學校與家長溝通的常用方法之一,有家長近日貼出子女就讀的小學發出的英文回條,直指內容中有多處文法出錯,質疑學校上至校長下至老師均無人發現,認為校方根本沒有仔細檢查便發出,非常影響觀感。一眾家長看過回條也直指是低級錯誤,估計或由校務處直接發出,沒有經過老師或校長檢查。



有家長於facebook匿名投稿,貼出兩張由青衣1間小學發出的英文回條,直指兩張回條的文法「錯到飛起」,「我唔係老師,但都睇到錯漏百出嘅英文grammar」。圖片可見,兩張回條內容均與籌款活動有關,惟當中有多個簡單文法以及文書錯誤,部分錯誤更同時出現於兩張通告中。

例如表示校方一向積極鼓勵學生的句子「Our school always actively encourage students」出現時式(tense)錯誤,變成「Our school always actively encouraged students;代表有關活動的名詞「the fundraising activities」則錯誤為「activity」加上代表眾數的「s」;而表示附件中有詳細資料時則將「on the attached page」誤寫為「in the attached page」等。另外其中1張通告更疑出現打字錯誤,顯示了「your childrenyou‘re your generous donation」,兩張通告分別出現至少4個錯處。

發文家長質疑校方發出通告前沒有仔細檢查,「負責出回條嘅老師可能唔係專科教英文,咁一間學校應該有英文科科主任啩?咁都睇唔到錯?」,狠批錯漏百出的回條非常影響觀感,「試問家長仲會唔會有信心畀仔女由呢間嘅學校老師教?忙中有錯唔係理由囉」。

帖文引來網民熱議,不少家長也對兩張通告的內容出錯感到驚訝,亦有人估計通告只由校務文員經手,才會出現文法錯誤,「都唔關英文程度,係求其出通告」、「我估校務處出,不過班主任衰懶唔check,或者好急」、「正!可以用嚟做工作紙proofread練習畀學生」。