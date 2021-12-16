一覺瞓走5萬蚊！連登仔見跌手痕買SQQQ　起身驚見納指倒升變摸頂

美國聯儲局議息後宣布，將提高每月縮減買債規模一倍至300億美元，更預料明年會加息3次。惟美股在加息及縮表夾擊下在尾市轉跌為升，納指更高收逾2%。有網民在討論區上發文，指自己昨晚（15日）睡覺前買入看淡納斯達克指數的SQQQ，「見個市跌得咁開心，諗住踩多腳」，結果起身時卻發現大市轉升，令反向的SQQQ大跌，持倉帳面虧損6500美元（約5.1萬港元）。



樓主上載自己的持倉截圖，可見他以6.71元的當日高價買入1萬股SQQQ。（連登討論區圖片）

連登討論區網民「天氣唔錯」以「成功摸頂SQQQ，點X樣算？」為題發文，他指自己在睡覺前「手賤」，「摸頂買入10,000股SQQQ，瞓醒唔見7K，止唔止蝕好？」。從樓主上載的持倉截圖可見，他昨日於最高價6.71元買入1萬股SQQQ，成本總值為6.71萬美元（約52.4萬港元），以SQQQ收市價6.06元計算，他帳面虧損6500美元。

他在留言中提到，買入SQQQ是因為「見個市跌得咁開心，諗住踩多腳」，詎料尾市遇強力反彈，他又問「止唔止蝕好？有冇高人可以指點下」。有人笑指樓主「咁有米，幾十萬散紙玩」，他就回應指「佔全副身家好多㗎喇，如果唔係都唔開Po問」，最後計劃待股價反彈至約6.5元就認輸走人。

樓主睡前買入SQQQ，起床發現納指倒升，帳面虧損約5.5萬港元。（GettyImages）

不少網民建議樓主可以追入反向看好的TQQQ，「止完all in TQQQ，一晚追返有突」、「即止入TQQQ啦，咁多本好快賺返」。不過亦有留言表示，樓主可以繼續持有，「好快升返啦（SQQQ），聯儲加息喎」、「唔使止啦，好快有滅世紅棍」。

（連登討論區）

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