散戶發文稱10隻持股全成蟹貨　港美兩地持貨皆見紅：點解個市咁差

近期港股表現差強人意，美股亦都出現回調，令一眾散戶叫苦。有網民在討論區上發文，指自己「買邊隻死邊隻」，陷入「全倉蟹貨」狀態。有留言指自己情況與樓主類似，「無心情再睇股票投資」，甚至有人建議他早日沽貨離場為妙，不過亦有網民表示「正股唔驚」，「有信心就溝貨」。



樓主發文指自己持有的股票都變成蟹貨，感嘆「點解個市咁差」。示意圖片。（GettyImages）

樓主上載自己的持倉紀錄 ▼ ▼ ▼



樓主在香港討論區上以「真正全倉蟹貨，點解個市可以咁差？」為題發文，從他上載的持倉截圖可見，他只持有6隻港股及4隻美股，其中港股虧損最多的為微盟集團（2013）、融創集團（1516）及恒大汽車（708），賬面分別蝕約6.4萬、約1.5萬及約5600元，港股持股僅有1手阿里巴巴（9988）微賺230元。他的4隻美股持倉亦全數告跌，虧損最多的是「特朗普概念股」之一的DWAC，賬面蝕790美元（約6200港元）。

綜合樓主的港股及美股持倉，他賬面虧損分別約為8.57萬元及1.66萬元，總數約為10.2萬元。他的持股成本約為33.8萬元，所以現時他的賬戶虧損率約為30.18%。

由於股市下跌，樓主多隻股票變成蟹貨，示意圖片，非樓主真實持貨。（GettyImages）

有網民點評樓主持倉，「你主要係2013、1516跌得多」，其他持股其實問題不大，但亦有人表示「咁多蟹貨係人嘅問題，應該問下你自己點解可以咁多隻都輸」、「愈跌愈溝，愈溝愈跌，唔Set止蝕，跌咗唔捨得走，升少少就走，老散就係因為咁永遠只會輸」。不過亦有人指自己情況與樓主相似，「30000點揸住幾隻基建股落26000仲以為避過一劫， 點知26000打後先係戲肉」、「Me too，無心情再睇股票投資」。

（香港討論區）

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