萬事得私家車泊街邊成年無郁　近日終被拖走　網民：見證歷史時刻

早前有網民發現，1輛綠色私家車長期泊於九龍灣大業街無人理會，除了對比網上地圖的街景相片，更實地視察，證實車輛已泊於該處逾1年，質疑車輛已成為廢車被棄置。近日再有網民發文，指途經大業街時剛好目擊該私家車被拖走一幕，帖文引來熱議，有人笑指「地標被拖走」，亦有人批評當局行動過於緩慢，令各區也有同類的佔用車位情況出現。



有網民發現被指長期泊於九龍灣大業街無人理會的1輛綠色私家車，近日終於被拖走，引起一眾街坊熱議。（fb「馬路的事討論區」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民上月於討論區發文，指留意到1輛綠色萬事得私家車停泊於九龍灣大業街「志明橋」對開的路邊位置多時，「已超過一年，一直停喺完全同一位置，無郁過」。為了證實車輛停泊的時間，樓主親自查看Google地圖，發現去年12月及今年2月拍下的街景照片中，已見到該私家車停於同一位置，「前後其他車都唔同，就係呢架車不變」。

之後該網民更親身視察，可見該綠色私家車至上月尾仍然停泊於同一位置，而車輛的狀況似乎已被棄置了一段時間，展示的行車證亦已過期2年，令他質疑車輛或自2019年已停泊於該處，屬於被棄置的車輛。

至15日另有網民於facebook的駕駛群組發文，稱行經大業街時意外「見證歷史時刻」。從他上載的相片可見，被指停泊於該處長達數年的綠色萬事得私家車，正被工作人員安排以拖車拖走。

+ 1

帖文引來其他駕駛者討論，紛紛笑言「做咩拖走個地標呀」、「估唔到噚日係我最後一次見到佢」、「裝置藝術終於展覽完畢」、「日日經過都見到，心情有啲失落」。亦有人指出，同類情況於各區亦有出現，批評當局執法不力，「呢區嘅警員點樣巡更㗎？架車放喺度幾年都冇人知？」、「之前因為有幾個部門負責你推我讓所以冇人做，之後最高領導決定由民政事務署統籌，但其實一般市民都未知」。

今年6月，申訴專員趙慧賢指出，棄置車輛的問題在全港多區均有出現，而且持續多年未見改善，令人懷疑現時政府當局的策略和措施是否足夠和有效，因此決定展開主動調查，審研運輸署及地政總署就政府土地上棄置車輛問題的應對措施成效，並在有需要時提出改善建議。

同場加映：私家車長泊行人路 屯門友擋風玻璃送18禁大禮 ：好過派牛肉乾【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



有網民上傳照片，指屯門黃金海岸1輛停泊在行人路的私家車，疑被人放上假陽具「報復」。（fb「屯門公路塞車關注組」圖片）