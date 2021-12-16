九龍塘兩貓遭棄養垃圾桶旁　好心女救起送醫　見貓貓1動作超心酸

照顧動物是一輩子的責任！有市民早前上班途中，看到兩隻貓竟被放於貓籠中，遭隨意放於九龍塘路邊1個垃圾桶旁。她懷疑兩貓遭棄養，即時開籠查看，發現其中1隻貓已離世，另1隻則非常虛弱，只好急急帶往獸醫診所。該好心市民表示，貓貓經檢查確診腸炎，至翌日早上不治，而牠被帶往求醫時緊緊抱住同伴不放的動作，更是令人非常心酸。不少網民看過帖文也狠批棄養者不負責任，同時感謝好心女為貓貓的付出。



有網民發現兩隻貓疑遭遺棄於九龍塘路邊，急急救起送往求醫，惟最終兩貓仍病重不治。（fb「天下貓貓一樣貓」圖片）

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「真係好嬲！要分享出嚟為貓貓發聲！」該名曾幫助兩貓的女子於facebook群組「天下貓貓一樣貓」發文，稱早前上班途中，獲通知有兩隻貓疑被人遺棄於九龍塘丹桂路1個垃圾桶旁。她即時前往查看，發現地上放了1個航空籠，內裏有1灰1白的貓隻，「一隻已經離世，另外一隻都機會渺茫」，但她仍決定將兩貓帶往求醫，「睇下有無得救」。

到了獸醫診所時，樓主形容白貓雖然虛弱，但在籠內「死都唔肯出嚟，要攬住佢嘅同伴」，似乎非常不捨，直言看到的一刻「真係心酸到爆」。經檢查後，獸醫認為白貓的病狀為腸炎，甚至感染了其他病毒，只能打針紓緩。她指醫生曾建議讓白貓安樂死，「醫生都話不如打針畀佢走啦，救唔返㗎啦，機會好微」，但她仍不願放棄，「我真係想救返佢，又問咗義工有無偏方可以救佢」。

樓主稱白貓被帶到診所後，緊緊抱住同伴不願放手，令人看到也感到非常心酸。（fb「天下貓貓一樣貓」圖片）

當晚樓主將白貓抱回家徹夜照顧，「都諗如果救到佢都一定會收養佢，因為佢真係好靚好可愛，當晚都喺廳度陪佢瞓」，惟白貓至翌日早上便支持不住，「透唔到氣唔郁了」。樓主對未能救回兩貓感到非常可惜，不禁「爆粗」狠斥棄養者：「點解會有咁X街嘅人周圍掉喺街？有病又唔同佢哋睇醫生，詛咒你哋落地獄不得好死！」

帖文引來一眾愛貓網民關注，不少人批評棄養者不負責任，亦有人質疑兩貓來自黑心繁殖場，被發現患病後便遭遺棄，「好心痛，養佢哋就要負起責任，點解要放棄佢哋」、「可能係寵物店入走私貨，來到發現有病直接掉」、「最可恨就係棄貓貓於街頭啲人渣賤主，不負責任，害死咗兩條生命！呢啲主人他朝君體也相同」。

另外也有大批網民感謝樓主為兩貓的付出，「多謝你樓主。你遇到佢哋係你嘅緣份，雖然短暫，但佢哋會記得㗎」、「感恩有樓主，謝謝你陪伴佢最後一程，好心好報」、「好彩有你最後畀到愛佢哋，剩係睇文字已經好心痛，祝福你同貓貓」。

有被撞倒的流浪貓躺地掙扎，1位女電單車司機站在路邊，指示其他車輛勿駛近受傷的貓咪。（影片截圖）