網友求起底台灣廣告牌神秘美女　引出本尊現身　10幾年後仍靚爆鏡

公路廣告牌常有販售當地名產的廣告，一名台灣網友提及，當時女兒來宜蘭，對廣告看板中的女生留下深刻印象，不知廣告裡的年輕女生「本尊何在？」引起許多網友留言，發現原來當事人已經是人妻！



一名網友在臉書社團「宜蘭知識+」提及，女兒小學二年級時，對宜蘭餅發明館廣告看板中的女生印象深刻，現在女兒已經大學二年級了，問及：「請問本尊何在？想一睹丰采！」

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許多網友指出，廣告中的女生是老闆的女兒，「就宜蘭餅他們家的女兒」、「她是創辦人的寶貝女兒」、「很美很有氣質接班人」、「老闆的女兒，以前當空姐」、「本人就在蘇澳的宜蘭餅發明館哦！本人比照片美」、「他是老闆女兒，你去蘇澳發明館就看得到」。

該廣告中的女生是劉瓊鎂，是宜蘭餅發明館老闆的大女兒，目前是兩個孩子的媽媽，而廣告是年輕時拍攝的。後來劉瓊鎂辭去空姐的工作，回家幫忙經營工廠，現在宜蘭餅發明館仍會找她拍攝宣傳照。而本人也回應貼文「我在發明館，歡迎來找我玩！」、「小鎂阿姨在這裡喔！」。

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