瘋傳台cafe噴血圍裙美女店員　真身原來係佢：來店裡我來服務你吧

有台灣網友近日在臉書分享一張咖啡館女店員的照片，吸引超過9千人按讚，紛紛開始討論起該名店員的身份，沒想到最後還引來本尊的死對頭在底下留言，直接嘲諷：「穿這樣乾脆不要穿，很假！」
「內湖的咖啡特別香！」原PO在「爆廢公社公開版」發出照片，吸引大批網友熱議，紛紛表示「不附上地址，樓主這樣不行啊」、「麻煩提供地址謝謝」、「應該是加了乳香世家的牛奶」、「沒地址沒IG，你這樣根本犯罪了」、「道德在哪裡？地址在哪裡？」。
後來有網友發現，該名女店員就是性感網紅「青青」，青青昨日也在IG限時動態發文提到，「好多網友私訊我說被放在社團，來店裡我來服務你吧」。
超人氣好身材網紅 IG粉絲逾80萬 點擊放大瀏覽青青照片▼▼▼
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沒想到文章最後還引來青青的死對頭網紅啾啾，留言表示「圍兜兜穿這樣乾脆不要穿，很假」、「要就直接露出來，不要假掰了」，揭露如果要把圍兜兜穿出這種效果，「要刻意往下用力拉欸」。
青青和啾啾原是好友，卻在今年6月時鬧翻，2人在IG限時動態發文互罵對方「被包養」、「賣化學方塊」等。
點擊放大瀏覽啾啾照片▼▼▼
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