細佬爆姊姊高中情史　3年擁40男友最小13歲　網民：時間管理大師

【時間管理大師】一腳踏兩船對很多人來說已是分身不懈，3年內跟40人拍拖，則絕對能當上時間管理大師！馬來西亞有男生在家中翻出姊姊中學時的情史記錄，包括戀人的名字、交往及分手時間，因而發現姊姊在學生時期3年已跟40人撻着拍拖，有些的開始時間只相隔10分鐘，令他相當震撼，因而拍下「時間表」放在社交平台，隨即引起網民熱烈討論。



馬來西亞男生分享指在家中發現1本日記，上面寫有一列人名、交往及分手的日期和時間，原來正是姊姊在高中時期的戀愛記錄。（Twitter圖片）

該馬來西亞網民在Twitter分享照片，指早前家中執拾時意外發現1本日記，上面寫有一列人名、交往及分手的日期和時間，原來正是姊姊在高中時期的戀愛記錄。從記錄來看，3年來的男朋友數目多達40人，當中亦有很多段戀情都是同時間進行，而名字旁邊有個數字，相信是男友的年紀，最大是25歲，而最小則只有13歲。

記錄引起網民關注，更仔細研究發現，樓主的姊姊曾同時一腳搭13船；有人亦發現她在2013年1月底的1個晚上，跟1位男生確定交往，惟10分鐘後竟跟另1人同樣開始關係，但更離奇的是，姐姐跟前者的交往只有不足24小時，翌日晚上就告終。

不少網民看完照片都直呼誇張，難以相信她能如此密集地跟不同男子交往，「記得每個人是誰都很厲害」，笑言難怪要將資料寫在日記內；亦有人揶喻她是「時間管理大師」，更懷疑她其實是兼職女友（PTGF），「可能是客人記錄」；不過有網民就對樓主姊姊大感興趣，希望能一睹她的風采。

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