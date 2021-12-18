網戀4年首約見前　男友坦白患小兒麻痺預分手　台女反應感動網民

身障人士要向他人坦白自己的身體毛病並不是易事，有台灣女生於討論區發文表示，她與男友遠距離交往4年，因在網上認識，一直沒實際見過面，日前男友突然在出來見面前一晚向她坦白小時候罹患了小兒麻痺症，他其實是身障人士，4年來一直很焦慮和恐懼，不知如何開口，又怕耽誤了她。女生立即「奪命連環call」打給男友，向他說沒關係，「你對我而言，就他媽是個正常人，我愛你」，帖文感動一眾網民。



有台灣女生於討論區發文表示，網戀4年的男友日前突然向她坦白小時候罹患了小兒麻痺症，他其實是身障人士。（《男朋友》劇照）

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該名女生於Dcard討論區以「男朋友原來是身障人士」為題發文表示，她與男友遠距離交往4年，因在網上認識，一直只有視訊和電話聯絡，沒有實際見過面。最近兩人終於相約出來見面，她興高采烈地買了一些新衣服，想美美的進行第一次約會，在見面前一晚，他們聊到很晚，她說出有多興奮和期待。

視訊通話到一半時，男友突然眼眶泛紅地說「難以啟齒的事情太多了」，她很緊張，來不及問男友怎麼了，男友就掛斷了電話，打過去也不接。接着她就收到一封3000多字的信，男友於信中敘述自己小時候罹患了小兒麻痺症，行動不便需倚靠拐杖和支架，但從外觀看不出來他是有領身心障礙手冊的身障人士。

樓主男友坦白▼▼▼

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女生沒嫌棄男友，立即「奪命連環call」打給他，兩人在視訊通話中哭個不停，女生心想「難怪他自卑啊，難怪他常常告訴我變心也沒關係，難怪他說他習慣了旁人眼光，難怪他常常欲言又止」。

女生再次約男友問他「所以你可以陪我逛街嗎？還是要換成看電影就好？」，男友回覆「會走很慢」，女生說沒關係，「我們可以龜龜賽跑」。兩人一直聊東聊西，就像之前相處一樣，過了幾分鐘後，男友忍不住問「為什麼你看起來一點反應都沒有」，覺得女友的反應出乎他意料，是不是其實內心很壓抑。

她表示，「我就覺得你是正常人」，經過一輪坦白才知道男友對她而言有多重要。兩人之後準備第一次約會，行程就是逛街和狂吃，因為他們都喜歡吃東西。她最後在文末說「我知道你沒有用狄卡（Dcard）的習慣，但是你對我而言，就他媽是個正常人，我愛你」。

女生向男友說，「我就覺得你是正常人」，經過一輪坦白才知道男友對她而言有多重要。（《幻愛》劇照）

帖文感動一眾網民，不少人驚訝兩人交往4年來沒出來見過面，「四年都沒見面卻還可以維持感情真的很厲害欸」，有人讚賞樓主「你是一個好棒的女友，祝福你們！」、「不管是不是網戀，看到你們的談話就是很感動，祝你們幸福，身障人士也有資格得到幸福」。

不過有人則認為樓主男友不應欺瞞4年，「他騙了這麼多年，我覺得真的很不行，就算沒自信也不能合理化他的欺騙啊」、「沒經歷過，也沒覺得很閃，反而覺得這男的根本是騙子，讓女生產生依賴和感情之後瞞不住了才坦白，下面說感動的讓我懷疑我是不是活在平行世界」。

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