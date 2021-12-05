誤會大了！阿女交體育系男友　阿媽塞25個安全套：運動員需求很大

這位媽媽真的誤會大了！有台灣女生於討論區發文表示，媽媽對她讀體育系的男友有很大的誤解，好幾次她帶男友回家吃飯時，「總是覺得當晚菜色異常豐富或是生猛」，例如有麻油雞子。日前她趕着乘車回學校宿舍，媽媽趁亂拿出一個平日裝衛生巾的袋子給她，她打開後竟發現裏面裝了25個安全套，立即傳訊息問媽媽，媽媽回覆「新聞都說運動員需求都很大」，讓她哭笑不得。



有台灣女生於討論區發文表示，媽媽對她讀體育系的男友有很大的誤解，日前塞了25個安全套給她，稱「新聞都說運動員需求都很大」，讓她哭笑不得。（「Dcard討論區」圖片）

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該名女生於Dcard討論區以「媽媽對體育系男友的誤解」為題發文指出，她交了一名讀體育系的男友，媽媽非常關心她的終身大事，所以對這名男友十分上心，好幾次她帶男友回家吃飯時，「總是覺得當晚菜色異常豐富或是生猛」，例如有麻油雞子。

她表示，日前趕着乘車回學校宿舍，媽媽趁亂拿出一個平日裝衛生巾的袋子給她，她以為因向媽媽說了正來月經，所以貼心地為她準備好衛生巾。她回到宿舍後拿出袋子，發現手感不太對勁，打開後竟發現裏面裝了25個安全套。

她崩潰地說，「不是啊，媽媽你對於體育系是不是有什麼誤會？不是所有體育系都是瘋狂做菜（做愛）的吼！體育系也是有做一次就累的好嘛」。她立即傳訊息問媽媽為什麼給她這麼多安全套，媽媽回覆「他體育系的啊」，她續說「體育系也不用這麼多吧，20多個杜蕾斯哪用得完」，媽媽再回覆「我想說新聞都說運動員需求都很大」，讓她哭笑不得。

帖文引起網民熱議，有人留言說「媽媽超開放」、「我媽根本不可能這樣，她可能拿25條皮鞭出來」、「媽媽也太好了吧，我爸是警察，他可能拿25支手槍或25支棒球棍出來」、「千金難買好媽媽」、「媽媽是不是把自己用不完的塞給你啊」、「25個用不完？妳是不是對男生的慾望有什麼誤會？」、「體育系：我都不知道我那麼猛一晚要25個」。