王力宏離婚│李靚蕾長文控訴　呂秋遠列10點：離婚跟咳嗽都不要忍

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這是一位網友的來信，跟今天的新聞（編按：王力宏宣布離婚後，前妻李靚蕾發出長文成震撼彈）對照，看起來觸目驚心。

父母真的不要介入孩子的婚姻，任何形式的介入都一樣。從最開始的住在一起，到當中的財務管理，到最後的離婚結果，通通不要介入。「我把你當女兒看」，在許多父母的眼裡，只是因為自己的孩子「娶」了這個人，所以「必須」把她當女兒看。但是，一旦兩個人發生衝突，公婆很容易把外遇，歸咎於「都是她沒照顧好我兒子」，把缺錢，歸咎於「都是她不會理家」，「只生」女兒，就是這女人不會傳宗接代，孫子不會叫人，就說是媽媽沒教好。家裡不夠整齊，就說這女人每天在家沒事幹，也不知道打掃。

華人世界裡的許多婆媳關係，就是這麼變態。

許多女孩的志願，就是「嫁」一個好老公，以後在家相夫教子，從此過著「男主外、女主內」的生活。即便工作，也是以夫家的工作為主，幫他打理財務、向娘家借錢、到公司當「老闆娘」，過著「老公看心情給你零用錢，以為打拼來的一切終究都是為了這個家」的生活。

畢竟，許多女人都會這麼想，「我也工作、他也工作，那這個家誰顧？」

「一起工作、一起分攤照顧啊！」畢竟沒有自己的工作，就是沒有自己的底氣。今日你葬花，他日誰葬你？所以，十點又來了：

1.「盡量」不要跟婆家住在一起，除非這個男人「極有擔當」，可以擔當起一切太太跟婆婆之間的不愉快，而不是用「我媽就這樣，你不要跟她計較」來處理。

2.不要讓公婆介入公司的財務與管理。如果在公婆的公司上班（最好不要），不要有「這公司將來也是我先生的」這種心態。

3.不要當老闆娘！要當老闆、股東、員工，就是不要當老闆娘。

4.不要當沒有職稱、薪水，只能乖乖為對方做事的員工。

5.所有的家事，都不是無償的！衣服不會自動折好、小孩不會自動長大、地板不會自動乾淨、晚餐不會自動出現。如果沒有相對應的薪水，請去工作，家事一起做。

呂秋遠認為女人要有自己的工作，不要為婚姻委屈自己。（《寶寶大過天》劇照）

6.自己的工作，很重要。如果家裡非得要有個人才能照顧小孩，請把保母費、廚師、家政工作者等等的成本計算在內，跟有在工作的人要錢。

7.結婚以後，法律上規範，夫妻在財務上有互相報告的義務。當對方不願意透露自己的薪水、投資，那麼就該想想，這個人還有什麼是你不知道的事。

8.不要為了婚姻而委屈自己原本的生活。如果結婚必須要以「沒有自己的生活」、「沒有自己的摩托車」、「沒有自己的工作」、「沒有自己的生活空間」來犧牲，那麼，千萬不要結婚，離婚很難的。

9.離婚跟咳嗽一樣，不要忍。你可能會以為，少了你的配偶，你的世界就會瓦解。但事實上是，少了你前夫，你會擁有全世界。

10.離婚，多數時候不會是你以為的問題，因為或許跟這個人的婚姻，其實才是問題的根源。

記得去投票，那才是跟自己的人生相關的事啦！

（編按：文章發布時正值台灣（12月18日）就「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「三接遷離」4項議題進行公投，至晚上公布全部不同意票超過同意票，即4項議題全被否決。）

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）