未婚產子3年生父只探望2次　單親媽煩惱怎教孩子認識「父親」概念

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單親媽媽身兼父職，所經歷的辛酸不足為外人道。（《麥路人》劇照）

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位姊妹，關於未婚生子，我們可以分為兩部分探討：法律常識與心理準備。這兩部分都很重要，因為不知道法律常識，你就沒辦法保護自己；欠缺心理準備，你就沒辦法保護孩子。

法律上，未婚生子，孩子只會有生母，不會有生父，這時候，孩子跟母姓，監護權也當然是媽媽單獨監護。在生父到戶政事務所辦理認領以後，孩子還是跟母姓，但是，除非生父還是同意由母親單獨監護，監護權就會變成共同監護。單獨監護跟共同監護的差別在哪呢？主要還是決定孩子的重要事項，包括跟誰住，也就是主要照顧者究竟是誰。

這是一個對於媽媽可能會很頭痛的決定。因為一旦監護權是共同，因為沒有規範主要照顧者，如果爸爸把孩子帶走，變成他是主要照顧者的時候，媽媽就會變成是探視者。所以，一般都會建議，在生父認領以後，還是約定好主要照顧者，不然會很麻煩。那麼，不要讓生父認領就好，不是嗎？不。不認領，生父雖然沒有監護權、沒有探視權，但也就不用支付扶養費，況且生父還可以去法院提告，要求確認親子關係或是認領，之後法院還是會讓孩子跟父親相認。

呂秋遠認為不用在孩子面前貶損他的父親，反正他會從大人的言行中感受到父親的為人。（《寶寶大過天》劇照）

如果站在媽媽的立場，當未婚懷孕，生父不知情或不願意負責的情況下，我不會要求生父認領，而是自己養大，在15年後，再請求生父認領。這時候，法院肯定會把監護權交給媽媽，還可以一次請求15年的代墊扶養費。如果是台北市，一年平均是16萬，大約可以拿到240萬，而那時候的探視，也是由孩子自行決定，簡直就是讓那位生父人財兩失。

可是，如果站在孩子立場呢？其實我不會很建議這麼做，因為對於「想看孩子」的生父，以及這位孩子，其實不太公平。因為如果生父想看小孩，但是故意不讓他探視，也不讓生父盡義務，對於孩子而言，是一種損失，就讓這位爸爸認領、拿扶養費、給探視權，這是讓孩子認識爸爸的一種方式。只是說，如果生父對於孩子漠不關心，也不願意負責，15年後要求認領，當然是一個考量，甚至可以根本不要這筆錢，至少孩子以後不用扶養他，但是這段期間，要怎麼讓孩子知道，他的生父到底是怎樣的人？

如果小孩在五歲以下，對「父親」的概念很懵懂，就跟孩子說，「你有爸爸，但是他比較忙，不能來跟你住、不能來看你」，千萬別說「NBSL」（你爸死了）。這麼說的目的，是因為這件事很複雜，跟孩子說實話，其實他也聽不懂。那麼，等到孩子慢慢理解婚姻、親子關係的概念後，可以慢慢跟他解釋，「就你的觀點」來看，那個男人究竟發生什麼問題。對，就是你的觀點，但是不用帶仇恨，因為這個人已經跟你無關，只是剛好貢獻精子的男人而已。

到了他開始學習公民課程以後，會教到基本民法，你就可以進一步告訴他，免除扶養義務的方法，或者是看他自己想不想去修復父子關係，如果他願意，你可以幫忙提出認領的訴訟；如果他不願意，那就當作沒這個爸爸，他膽敢在孩子長大以後才來認領，就提出免除扶養義務，或是請求代墊扶養費去反制。

最後，請相信我，孩子不會因為你說了什麼，而討厭生父，因為他心裡早就有感覺，對不負責任父親的負面認知，從來就是看到與聽到，而不是因為你。

「其實這個人，已與我無關。手機裡的他，笑得多燦爛，不過是一直很忙，無用的資料忘了刪。其實這個人，已與我無關。他前面的路，是光明暗淡，我決定袖手旁觀，至少不能比他更慢。」

但無論如何，辛苦你了。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）