巴士可以快過港鐵！網民數出10條慳時間路線　有啲隨時快足一半！

巴士快還是鐵路快？這條問題相信不少人上車前都會問自己一次，但卻很難得到答案。最近有網民在討論區上發文，問大家知不知道哪些巴士線的行車時間會比鐵路短，結果有不少路線如新巴798、城巴930X、九巴263及215X等都獲得網民提名，大讚該些路線「多、快、好、省」，各位可以考慮！



巴士雖然會塞車，但部分路線可能比鐵路更快抵達目的地。（資料圖片）

香港道路以塞車聞名，不少人為可以準時抵達目的地，都會選擇可以避開塞車及穩定度較高的鐵路。不過巴士可以點對點直接前往目的地，路線亦可能比鐵路直接，所以在某些情況下，巴士仍然可以較鐵路快抵達目的地。網民「毛利小五郎大弟子」在連登討論區上以「有冇邊條巴士路線行車時間會短過搭地鐵」為題發文，尋找大家認為可以比鐵路快的巴士線，並獲到網民點評以下路線：▼ ▼ ▼

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部分路線更獲網民大讚為神枱級，例如263線全程只有7個站，取道較鐵路直接，788線的速更是「驚為天人」，20分鐘左右已經可以從小西灣抵達中環。另外681線在交通良好的情況下可以半個鐘到中環，930X線亦比地鐵快一半有多，88X則被評為「極速傳說」。

（連登討論區）