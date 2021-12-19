免費乘車｜的士司機憂無生意問應否休息　行家留言唔驚：客路唔同

今日（12月19日）是立法會選舉日，港鐵、巴士及電車亦都提供免費乘車優惠。有的士司機在facebook群組上發文，指由於有多種公共交通工具提供免費乘車，定必會被搶走大量乘客，猶豫「其實今日的士係咪應該休息」。有行家指一般公共交通工具與的士的客路不同，所以影響不大，但亦有人表示開工1個多小時「得兩舊水」，生意淡薄。



雖然有行家認同睇淡行情，但有更多人認為對的士生意沒有影響。（資料圖片）

facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」有的士司機發文討論，分別指「今日巴士、地鐵、輕鐵全部免費，都係食埋早餐，慢慢嚟做，冇期望，就冇失望」、「其實今日的士係咪應該休息，因為好多車都免費，但我哋要收錢」。

有行家亦留言指「睇淡」是日行情，直言「今日做到車租已贏了」、「7點開工到而家，得兩舊水」。不過有更多行家就認為影響其實不大，「搭得的士嘅真係關錢事咩？本身星期日早更已經係唔得」，更指的士與一般交通工具客路不同，毋須太過擔心，「坐慣的士嘅人，或有需要坐的士嘅人，係唔會因為巴士地鐵免費而唔坐的士，隨非佢哋唔出街」、「乘客免費搭港鐵到各個車站，然後要轉乘的士，因此對的士影響不大，西貢郊野公園照樣多人，生意額保持不變」、「就係免費搭車，個個都去晒搭，大把人反而唔想同人迫，寧願坐的士」。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

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司機與女乘客對話經過：