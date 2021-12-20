公路唔打燈夾硬切線　遭右線車1個假動作KO　網民：真正嘅嚇一跳

切線前「打燈、望鏡、擰頭」，連未考試的學牌仔時都知道，但近日網上瘋傳1段車Cam片，看到1輛私家車沒有提早打燈便欲強行切線，並在2條行車線中間行駛，其間右線有1輛私家車駛前，而且突然往左一靠，嚇得前者一度駛回左線。片段引來網民熱議，部份人直呼看完「好治癒」，認為是給胡亂切線的司機1個教訓，但也有人表示非常危險。



網上流傳1段車Cam片，看到1輛私家車沒有打燈切線，結果被右線來車「教訓」。（fb影片截圖）

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據網上的車Cam片顯示，事發上周六（18日）早上9時許，1輛白色私家車打算切到右線，惟當時右線不遠處已有另一私家車駛近，前者亦沒有提早打燈示意，僅一直霸佔2條行車線之間的位置，右線私家車其後以均速駛前，並突然往左邊一靠，2車非常靠近但未有相撞，場面驚險。

片主在文中指，「我睇住架KIA監粗過線㗎」，若右線的私家車突然煞車，或會被後方行車撞上，又稱事件沒有後續，雙方司機沒有繼續挑釁對方。片段一出，立即吸引大批網民討論，不少人坦言看完感到療癒，「我睇咗十次，好治癒」、「Prius個司機對部車掌握得好好」、「神龍擺尾，靚」、「真係好憎呢啲過線唔打燈又唔知想點，老奉要人讓嘅人」。

不過，亦有部份人指出「嚇人」的司機或要承擔法律責任，認為駕駛時不應鬥氣，「如果有掂到，邊部衰？」、「唔打燈係衰，但車已經部份入線，Prius咁做都係危險！」、「如果我是Prius司機，我會讓佢入線，無謂俾佢撞」。

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