貨Van考牌終點在望　切線遭另一貨Van逆線爬頭須急停　網民轟自私

考車牌也講運氣，即使沒有主動犯錯，若遇上其他「馬路炸彈」，隨時肥佬收場。網上流傳「車cam」片段，1輛輕型貨車考牌期間遇上並排停車（double parking）情況，雖已「打燈」示意切線，「踩線」一刻卻遭另一貨車從後方逆線爬頭「搶閘」，疑導致考官「出腳」將車煞停。網民看過片段也狂轟爬頭貨車自私，指考牌貨車本身終點在望，「佢差唔多返去試場，臨尾先俾啲衰人搞死」。



網上流傳「車cam」片段，1輛輕型貨車考牌期間打算切線時，遭另一貨車從後方逆線爬頭，疑導致考官煞停車輛。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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Facebook群組「馬路的事討論區」流傳「車cam」片段，顯示周二（9月14日）1輛輕型貨車於元朗工業邨應考路試。片段可見，考牌貨車駛至富業街路口時，在讓線前停車等候，似乎非常守規矩，沒有太多機會讓考官扣分。

當貨車駛至宏業西街時，考生見前方有車輛並排停車，佔用了行車線，因而亮起右燈示意即將轉線。沒料當貨車開始駛向右方，剛踏上路中分隔線時，後方另1輛輕型貨車突然逆線爬頭，一直逆線前駛直至超越考牌貨車才返回左線，導致切線至一半的考牌貨車須急停。

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不少網民看過片段也認為，考牌貨車或因急停而慘遭「肥佬」，紛紛狠批爬頭貨車自私，「轉多幾隻彎就望到終點」、「佢差唔多返去試場，臨尾先俾啲衰人搞死」、「雖然學車要應變突發事，但咁樣就俾Van KO咗唔抵」、「先唔講讓唔讓考車，但呢段路多路口，仲有勁多車及人出出入入，架貨Van衝得咁快，簡直係馬路炸彈，一定要捉佢上駕駛改進課程」。

同場加映：貨Van考牌掉頭差少少 的士逆線爬頭「搶閘」 網民轟自私到極點



網上一段車cam片掀起熱議，一輛的士被批評強行「攔截」正在考試的輕型貨車考生。（facebook影片截圖）

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