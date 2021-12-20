王力宏暫退出娛樂圈　網民熱議最震撼出軌名人　呢位公認無法超越

【王力宏／李靚蕾／離婚／偷情／約砲】藝人王力宏遭結婚8年的李靚蕾狠爆約炮、出軌、召妓等，令其過往的「好男人」優質形象「雪崩式坍塌」，成為網絡最熱門話題，王力宏今日（20日）中午終發聲明道歉，宣佈暫時退出娛樂圈。有台灣網民在討論區指出，不少形象看似不錯的藝人，突然被爆出軌都像拋下震撼彈，一片嘩然，因而問大家哪個名人有外遇會最讓人驚訝，結果《五體不滿足》作家乙武洋匡被公認為最「無法超越」的一位。



王力宏遭結婚8年的李靚蕾狠爆約炮、出軌、召妓等，令其過往的「好男人」優質形象「雪崩式坍塌」。（資料圖片）

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王力宏離婚事件被爆出後，有網民在PTT討論區以「什麼名人外遇最讓你驚訝」為題發文，指很多名人平時形象不錯，外人看來愛妻又顧家，惟被爆出軌後即引來一片譁然，大家難以接受，並問大家知道哪些藝人外遇時都曾感到驚訝。

有網民就指出，台灣棒球運動員王建民及飲食界傳奇阿基師被爆出外遇行徑後，都讓其母親感崩潰，直言2人能並列經典。但最多人點名的卻是天生沒有四肢、《五體不滿足》的日本作者乙武洋匡，直言他才是「無法跨越的高牆」，因「乙武不只外遇對象多，而且很多是美女」、「乙武已經超越人體極限了」、「超越驚訝，到達佩服的地步了」。

網民說到最震撼出軌名人，最多人點名《五體不滿足》的日本作者乙武洋匡，直言他才是「無法跨越的高牆」。（資料圖片）

乙武洋匡2016年3月被傳媒揭發婚外情，聲稱到外國考察實際卻是背着早稻田大學學妹前妻「偷食」，2人同年9月離婚。在15年的婚姻生活中，乙武承認曾有5段婚外情，更一度傳出他背妻「偷吃」50名女子，消息震撼全城。2018年初乙武洋匡傳出與20歲出頭的混血女大學生岩澤直美交往的消息，近日更有知情人士大爆他們已同居，早前更互見家長，或待女方畢業後就結婚。

2018年初乙武洋匡傳出與20歲出頭的混血女大學生岩澤直美交往的消息。（資料圖片）

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