王力宏離婚｜千字長文多錯處　網民逐個捉　「意麵」竟成新潮語？

【王力宏／王力宏離婚／李靚蕾／召妓／婚前協議／渣男／優質藝人】王力宏日前被結婚8年的李靚蕾指控出軌，事件發酵數天後，王力宏終發長文回應，反控李靚蕾「並非是所說的一毛錢都不要」，惟不少網民看後重點卻放在其文筆，指內容錯漏百出，非常多用詞和錯字，其中1句「所有事情，請針對我，我願意麵（面）對妳所有的要求、所有的憤怒」，更讓「意麵」一夜間成為潮語。



王力宏昨（19日）首度發文回應李靚蕾的指控。（王力宏微博）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

王力宏沉默多天後，終在昨晚深夜（19日）發千字長文，首度回應李靚蕾的指控，強調自己沒有對感情不忠，反指一直都活在恐懼、勒索和威脅之下，直言「李靚蕾並非是所說的一毛錢都不要的形象」。

不過，王力宏先在文中打錯李靚蕾的本名，將日本名「西村美智子」搞錯為「西春美智子。另外在聲明的最後，王力宏寫道：「在這裡，我要向王爸爸，王媽媽道歉。特別謝謝您們昨晚手寫的信，因為我沒有經營好自己的婚姻，兒子讓爸爸媽媽受累了，我深感抱歉！對不起！」，以「王爸爸」和「王媽媽」稱呼自己父母，同樣讓部份網民直呼詭異。

+ 6

網民其後亦在王力宏的回應全文中「捉錯處」，發現仍有許多錯字，包括「痕蹟（跡）」、「孩字（子）」、「庸（傭）人」等，尤其文中1句，「所有事情，請針對我，我願意麵對妳所有的要求、所有的憤怒」，有網民發現他將「面」打錯為「麵」，令整段文字突然意義不明，紛紛笑言「明天應該就有人去註冊『願意麵對』的食品商標了」、「明天意麵要大賣了啦～老闆娘滿頭問號」、「商演代言沒了，已經在接意麵的業配嗎？」。

「意麵」一夜間成為潮語，社交網站變成深宵食堂，網購平台蝦皮甚至趁機推出意麵商品，引來網民爆笑。全文錯字之多讓網民也感到驚訝，估計王力宏或直接使簡轉繁的翻譯軟體，而且事後沒有檢查才鬧出「烏龍」。

同場加映：王力宏離婚｜超警世！網民嚴選李靚蕾10大「擊退渣男」金句

