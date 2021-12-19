王力宏離婚｜超警世！網民嚴選李靚蕾10大「擊退渣男」金句

【王力宏／王力宏離婚／李靚蕾／召妓／婚前協議／渣男／優質藝人】王力宏情斷結婚8年的李靚蕾，女方日前無預警上傳的毀滅式長文，指控王力宏出軌、召妓、迫簽不平等婚前協議等等，王力宏父親王大中其後發文指李靚蕾以懷孕逼婚，惹來李靚蕾再發千字文反擊，前後2篇長文字字珠璣，更爆出不少金句，有網民就嚴選文章中的10大金句，形容「超警世」，表示要「儲起來」，留作日後對付渣男。



王力宏及李靚蕾曾經恩愛照片▼▼▼

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李靚蕾上周五（17日）深夜在社交平台發長文，指控遭王力宏及其家人長期冷暴力對待，又要簽不對等的前婚前協議書，更爆出王力宏有多名炮友和經常召妓。雖王力宏至今未對此事件作出回應，但他的父親則公開親筆信，指李靚蕾當年設計懷孕逼婚，並要求數億台幣生活費等。

不過，李靚蕾今早（19日）再發文反擊，詳細剖白對王力宏的情感，直斥對方只顧自己名聲，利用她的同情心，表示「就算你潑再多髒水在我身上，你的衣服也不會變乾淨」。

網民嚴選李靚蕾10大金句▼▼▼

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